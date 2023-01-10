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大馬羽賽／「麟洋配」回來了！新年首戰拍下頭號種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。本報資料照片／記者曾原信攝影
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。本報資料照片／記者曾原信攝影

去年曾短暫拆夥的東京奧運金牌組合「麟洋配王齊麟李洋，新賽季重新回歸，今天首戰面對馬來西亞公開賽男雙頭號種子保木卓朗／小林優吾打得強勢，首局只讓世界第4的對手拿13分，最終以21：13、21：15擊敗前年世錦賽金牌組合，為新賽季開出紅盤。

王齊麟右腳腳跟傷勢去年年中復發，打完世錦賽和日本公開賽後先養傷，歐洲3站都留台休息，11月澳洲公開賽重新合體，今天也從吉隆坡展開新賽季。

世界排名最高曾到第2位的「麟洋配」，目前排名12，屬超級1000系列的馬來西亞公開賽沒排上種子，但今天面對世界排名第4、列大會頭號種子的日本組合保木卓朗／小林優吾打得強勢，頂著新髮色出賽的李洋幾次虛攻都騙到日本組合，首局一路領先下以21：13搶下，第二局也先取得11：6優勢。

日本組合雖兩度追到1分差，不過「麟洋配」13：12時先連拿3分穩住領先，最終以21：15擊敗衛冕軍，新賽季有了好的起步。

總獎金125萬美元的馬來西亞公開賽屬超級1000系列，今天共有9組台將上場，「麟洋配」成第5組晉級選手，先前登場的「一哥」周天成以21：23、24：22、21：18逆轉大陸好手石宇奇，「一姊」戴資穎、「中租學霸」許玟琪和男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵也拿到16強門票。

明天首輪賽事還有4組台將將登場，混雙葉宏蔚／李佳馨和李哲輝／許雅晴更要上演寶島內戰，提前預約1席16強資格。

麟洋配 世錦賽 李洋 王齊麟 羽球

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