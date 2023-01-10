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大馬羽賽／瓦解對手3賽點 周天成馬拉松大戰逆轉陸將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。圖／聯合報系資料照片
周天成。圖／聯合報系資料照片

我國「一哥」周天成新年首戰打出精彩逆轉勝，他在馬來西亞公開賽首輪遭遇大陸好手石宇奇，第2局瓦解對手3個「賽末點」，決勝局再頂住拉鋸壓力，最終以21：23、24：22、21：18拿下勝利，成為今天第4組奪勝的台將。

26歲的石宇奇最高世界排名是2018年的第2位，2021年湯姆斯盃他因不當發言遭中國大陸羽協禁賽一年，去年「解禁」回歸後包括丹麥和澳洲公開賽都奪冠。石宇奇目前世界排名雖僅34，但過去和小天9度碰頭取得6勝3敗優勢。

小天首局12：12時打出5：0攻勢，但石宇奇馬上以一波連拿5分攻勢追平；小天雖先拿下第18分，但石宇奇又連拿2分逆轉，且先取得20：19的「局末點」，小天雖兩度瓦解危機，石宇奇仍在第3個局末點攻擊得手，以23：21先下一城。

第2局戰況和首局有些雷同，小天開局1：4落後下連趕5分逆轉，技術暫停時取得11：6領先，後段也曾握有17：12優勢，但石宇奇耐心追趕，18：18先追平，小天雖先取得19分，但接續殺球出邊線，再回球出界，讓石宇奇取得20：19的「賽末點」機會。

小天的網前小球先逼出石宇奇回球掛網失誤，接續又瓦解對手一次機會；21：21時小天雖出現判斷失誤，但第3度瓦解石宇奇拿下比賽的機會，反以24：22扳平局數。

決勝局小天先取得12：8領先，雖遭石宇奇連拿4分扳平，但小天再打出5：0小高潮；石宇奇一度追到17：18，但小天頂住壓力，先逼出石宇奇回球出界，網前對峙再取分，先取得20：17「賽末點」，最終在第2個機會以21：18拿下勝利，成1小時18分鐘大戰勝家。

小天奪勝前，包括「一姊」戴資穎、「中租學霸」許玟琪和男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵都拿到16強門票。

周天成 羽球

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