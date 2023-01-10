大馬羽賽／BWF戲稱「紅包戴」 戴資穎IG發文喜迎開門紅

馬來西亞羽球公開賽今日開戰，首日台灣球后戴資穎就傳來捷報，小戴只花了24分鐘直落二拿下勝利，順利挺進16強。賽後戴資穎也在個人Instagram上分享今天贏球的紅色球衣。

小戴今日以21:10、21:10直落二獲勝，只花了24分鐘的時間就擊敗世界排名53西班牙籍的阿爾蘇門迪（Clara Azurmendi），有別於以往藍色或白色的球衣，此戰穿上紅色戰袍，漂亮地來一個「開門紅」。

戴資穎在Instagram上發佈貼文，照片中穿著紅色球衣、球褲，並佩戴紅色頭套，坐在地上開心比YA，並寫下「紅通通」並搭配上三個愛心符號，可見她的好心情。

此文一出吸引到BWF世界羽聯的官方帳號，打趣留言「紅包戴」。馬來西亞混雙好手吳柳瑩也在下方留言「恭喜發財」。眾粉絲也都恭賀她拿下新年第一勝，並紛紛替她打氣加油。

進入16強後戴資穎下一戰的對手是世界排名11的中國選手韓悅，將在明（11）日台灣時間晚間6時開戰。