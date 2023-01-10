澳網／奧地利王子腕傷後回歸 汀恩期待好起步

澳網前亞軍、奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）去年受腕傷困擾，缺席長達8個月，不過他對今年重返墨爾本信心十足，希望澳網會是好的起頭。

29歲的汀恩兩年前打進澳網決賽，雖5盤敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），但同年美網就摘下生涯第一場大滿貫。

氣勢正旺的汀恩，去年卻受腕傷所困，目前世界排名已下滑到99位，不過新年至少有好的開始，「身體狀況很好，去年是往正確方向很好的起步，我希望今年能持續朝這方向前進，希望澳網會是很好的開始。」

世界排名曾居第3位的汀恩已經從350外回到兩位數，澳網也領到外卡，16日點燃戰火的大賽可以直接從會內賽打起。

「我已經準備好打大滿貫了，但我不知道我的狀況會多好，大滿貫要走得遠很困難，所有選手都是高水準，但我有很好的準備，所以我會準備好，讓我們看下去。」汀恩說。

汀恩也正向說，去年的腕傷是「有趣的經驗」，或許每個頂尖選手職業生涯至少都會遇到一次大傷，很高興現在已經遠離傷痛，期待今年澳網能有好的發揮。

澳網會外賽已經登場，我國好手吳東霖首輪沒能闖關，他以3：6、4：6敗給義大利貝魯奇（Mattia Bellucci），無緣和「夜市球王」曾俊欣一同站上會內賽。