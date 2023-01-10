大馬羽賽／新年光速開胡 戴資穎許「不簡單願望」

世界羽球聯盟（BWF）新賽季今天從馬來西亞登場，我國「一姊」戴資穎首戰僅花24分鐘就過關，以兩個21：10輕取西班牙女將阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi）也許下新年新希望，目前世界排名第3的她務實說：「健健康康的比賽，是我現在最希望的。」

28歲的小戴去年打下泰國、印尼和台北公開賽冠軍，世界巡迴賽總決賽也打進最終戰，但賽季中也幾度遇傷勢困擾，7月新加坡公開賽就因傷退出賽程，10月歐洲站時也遇腿傷。

今天小戴僅僅花24分鐘就取得對戰阿蘇爾門迪的2連勝，新賽季首勝入袋的她提到，新的一年盼能減少傷痛，她形容這是「簡單卻不簡單的願望」。

小戴目前世界排名第3，下輪將遭遇世界排名11的大陸女將韓悅。今天接棒小戴上場的「中租學霸」許玟琪也傳出捷報，她以21：10、21：8拍下印度卡夏普（Aakarshi Kashyap），下戰將和印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）搶8強門票。

馬來西亞公開賽屬BWF超級1000系列，總獎金125萬美金，除小戴和許玟琪闖關，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也以21：14、21：11拍下蘇格蘭組合鄧恩（Alexander Dunn）／霍爾（Adam Hall），晉級16強。

女雙唯一代表李佳馨／鄧淳薰和混雙組合楊博軒／胡綾芳及「羽球王子」王子維今天都落馬。