足球／足壇首位億元男貝爾掛鞋 眾星紛發文致敬

「威爾斯齊天大聖」、「傳球給三秒後的自己」、「皇馬歐冠三連霸功臣」、「世界足壇首位億元男」超級邊鋒貝爾在年僅33歲時，宣布掛靴！

貝爾出道於英格蘭體系青訓，在熱刺踢出身價，13/14夏季轉會以破億歐元轉戰西甲巨人皇馬，生涯收穫5座歐冠（含三連霸）、3座西甲冠軍。國家隊層面他撐起威爾斯的黃金世代旗幟，率領小國躋身世界列強，在16歐國盃殺入四強寫歷史。

威爾斯大聖退役

根據《CNBC》報導，因為技術風格與長相，被球迷暱稱為大聖的威爾斯傳奇貝爾，9日深夜突傳退役聲明，他在俱樂部與國家隊同時退役，年僅33歲，貝爾最後出戰的賽事就是去年底的卡達世界盃，踢進威爾斯整個賽會唯一一球。貝爾在聲明中表示，對生涯感到很幸運，實現了以最熱愛的運動為職的夢想，足球帶來的美好時光是不可複製的。

貝爾發表退役聲明後，足壇眾球星紛紛發文致敬，皇馬老隊友們分別放上貝爾的經典場面照片，馬塞洛放上17/18歐冠決賽，他助攻貝爾倒掛金鉤破門的照片，瓦拉內也配文「永遠感謝那個倒掛進球」。與貝爾合作過一個賽季的熱刺現任主將孫興慜也發文致敬，讚賞貝爾是熱刺的絕對傳奇。

24歲破億歐元轉戰皇馬

皇馬教練安切洛蒂則發了貝爾加盟首年的國王盃決賽照片，當時貝爾極速從外線超車巴薩球員巴爾特拉，被球迷們戲稱「傳球給三秒後的自己」，最終破門也率領皇馬以2：1擊敗宿敵奪獎盃。

貝爾出道於英格蘭體系的南安普頓青訓，轉戰熱刺初期還是邊後衛，10/11賽季在歐冠遇上義甲豪門國際米蘭，面對當時第一右後衛麥孔，21歲的貝爾半場上演帽子戲法（進3球），雖然熱刺仍以3：4輸球，但大聖威名已經名震歐陸，隨後他轉型為邊鋒，12/13賽季單人扛著熱刺前進，單季轟進21球，至今仍是個人生涯最高，夏窗便以破億歐元轉戰皇馬，成為世界首位億元男。

駿足、暴力遠射、倒掛金鉤

貝爾的倒掛金鉤射門成為經典畫面。 美聯社

到了皇馬的貝爾獲得一群強援隊友，生涯總計拿到3個西甲冠軍、5座歐冠，其中包含一次歐冠三連霸，當時與兩大球星C羅與本澤馬組成歐陸令人聞風喪膽的「BBC連線」，更與C羅因高身價而被稱為雙億（翼）齊飛。國家隊部分，大聖率領死神拉姆西等好手組成威爾斯黃金世代，在16歐國盃踢出史上最佳的四強，本屆世足也踢進正賽。

大聖生涯替足壇留下太多經典瞬間：在熱刺初出茅廬的歐冠半場帽子戲法、在熱刺末期的無解暴力遠射（單賽季禁區外9顆進球）；在皇馬的外線超車、在決賽加時賽頭槌破門，替皇馬首賽季就拿歐冠、在歐冠三連霸最後一座的決賽，踢出驚天倒掛破門；在16歐國盃替威爾士揭幕戰破門，以一記「貝爾式禁區外」的無解自由球破門。

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