大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

世界羽球聯盟（BWF）新賽季今天從馬來西亞登場，我國「一姊」戴資穎首戰僅花24分鐘就光速過關，她以兩個21：10輕取西班牙女將阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi），為台將開出紅盤。

馬來西亞公開賽屬BWF超級1000系列，總獎金125萬美金，小戴列女單第3種子，今天碰世界排名53的阿蘇爾門迪全場掌控局勢，直落2率先晉級16強。

中華羽將單打還包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和女單白馭珀及許玟琪，接棒小戴上場的許玟琪也傳出捷報，以21：10、21：8拍下印度卡夏普（Aakarshi Kashyap）。

列男單第4種子的周天成首戰碰大陸好手石宇奇，賽程排在第一球場倒數第2場，壓軸場就是「麟洋配」首戰；世界排名下滑到第12的「麟洋配」，第一場就碰世界第4的日本組合，將和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒分頭搶勝。

雙打還有女雙組合李佳馨／鄧淳薰和混雙楊博軒／胡綾芳、張課琦／李芷蓁、李哲輝／許雅晴、葉宏蔚／李佳馨都到吉隆坡尋求新年首勝，其中葉宏蔚／李佳馨和李哲輝／許雅晴首輪就上演「內戰」，至少預約一席16強位置。

率先上陣的楊博軒／胡綾芳抽到「籤王」，以8：21、14：21不敵世界排名第一的大陸組合黃雅瓊／鄭思維。

我國「一姊」戴資穎首戰僅花24分鐘就光速過關 圖／Badminton提供

圖／Badminton提供

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