快訊

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

大葉大學被爆掏空校產！學餐停擺害「6千師生沒飯吃？」 校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大馬羽賽／有流汗嗎？ 戴資穎首輪25分鐘速勝2023開紅盤

中央社／ 台北10日電
馬來西亞羽球公開賽首輪，戴資穎全場僅用23分鐘，以21比10、21比10輕取世界排名53的西班牙女將艾蘇門迪。 美聯社
馬來西亞羽球公開賽首輪，戴資穎全場僅用23分鐘，以21比10、21比10輕取世界排名53的西班牙女將艾蘇門迪。 美聯社

台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽首輪，全場僅用25分鐘，以21比10、21比10輕取世界排名53的西班牙女將艾蘇門迪，在2023年的首戰順利開出紅盤。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的2023馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，除戴資穎外，男單包括周天成、王子維以及東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟、李洋，都有參加這場大賽。

世界排名第3的戴資穎，生涯過去在馬來西亞公開賽共拿下過4冠，且在2017年起寫下3連后，今年她以第3種子之姿再次參賽，將尋求個人在這場頂級大賽的第5座后冠。

戴資穎今天的對手是西班牙女將艾蘇門迪（ClaraAzurmendi），雙方去年曾在優霸盃羽球女子團體賽中交手，當時戴資穎兩局只讓對手拿下19分，輕鬆以直落二拿下。

雙方今天再次交鋒，戰局也和首次對決如出一轍，戴資穎在4比2領先時，靠著一波10比1攻勢一口氣拉開差距，在大幅領先下，先以21比10輕鬆拿下。

次局戴資穎火力全開，下場就用一波11比2攻勢開局，加上又在11比3領先下，靠著6比0強攻提前底定勝基，最終以21比10輕鬆再下一城，也替她今年首戰開出亮麗紅盤。

戴資穎 羽球 周天成

延伸閱讀

大馬羽賽／戴資穎領銜拚新賽季 麟洋配力搏頭號種子

羽球／「練習需要目標跟動力」 戴資穎超神擊球讓教練慘叫

羽球／年終賽戴資穎亞軍坐收 自評今年表現還可以

羽球年終賽／瓦解山口茜2個金牌點 戴資穎逆轉差一步居亞

相關新聞

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

世界羽球聯盟（BWF）新賽季今天從馬來西亞登場，我國「一姊」戴資穎首戰僅花24分鐘就光速過關，她以兩個21：10輕取西班...

NFL／布雷迪45歲破傳球紀錄 教頭：他和時間老人玩得很開心

坦帕灣海盜日前對上亞特蘭大獵鷹，明星四分衛布雷迪（Tom Brady）第二節一記5碼短傳，超越自己去年賽季原有紀錄，終場本賽季以490次作收，改寫NFL單季傳球數新高。 坦帕灣海盜昨日進行最後一

大馬羽賽／有流汗嗎？ 戴資穎首輪25分鐘速勝2023開紅盤

台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽首輪，全場僅用25分鐘，以21比10、21比10輕取世界排名53的西班牙女將艾...

足球／威爾斯名將貝爾宣布退休 生涯5度贏得歐冠

現年33歲的威爾斯足球明星貝爾今天宣布高掛球鞋退休，結束他的輝煌職業生涯。貝爾曾代表威爾斯出戰111場比賽、踢進41球都...

足球／巴黎聖日耳曼將與沙國明星隊踢友誼賽 梅西對決C羅有望

巴黎聖傑曼（PSG）今天表示，19日將在利雅德和C羅新東家沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）與希拉爾隊（Al ...

桌球／鄭怡靜、李昱諄資格賽2連勝 獲世錦賽門票

台灣女雙組合鄭怡靜、李昱諄今天在2023世界桌球錦標賽亞洲區資格賽，以4比0橫掃新加坡組合魏睿萱與王歆茹，小組賽拿下2連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。