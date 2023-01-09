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桌球／鄭怡靜、李昱諄資格賽2連勝 獲世錦賽門票

中央社／ 台北9日電
鄭怡靜（左）/李昱諄。 新華社
鄭怡靜（左）/李昱諄。 新華社

台灣女雙組合鄭怡靜、李昱諄今天在2023世界桌球錦標賽亞洲區資格賽，以4比0橫掃新加坡組合魏睿萱與王歆茹，小組賽拿下2連勝，獲得5月在南非德班世錦賽的參賽資格。

2023年世界桌球錦標賽亞洲區資格賽在卡達首都杜哈舉行，台灣混雙組合馮翊新與劉馨尹稍早上演逆轉秀，以4比3力挫新加坡組合周哲宇與周靖禕，率先取得世錦賽席次。

鄭怡靜和李昱諄去年開始搭檔，曾在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽、佛利蒙特支線賽拿下亞軍，目前世界排名第27，這次世界桌球錦標賽亞洲區資格賽再度合作，女雙小組賽首戰4比1擊退巴林組合。

「鄭李配」今天出戰排名第25的新加坡組合魏睿萱與王歆茹，前2局分別11比3、11比6搶下。

「鄭李配」第3局遭遇亂流，儘管一度以2比5落後，所幸沉穩應對，以10比9反超，而對手緊咬比分不放，連續化解2個局點，最後「鄭李配」有驚無險以13比11拿下第3局。

搶先聽牌的「鄭李配」第4局一開始就陷入0比3落後，兩人臨危不亂，再度上演逆轉秀，最終以12比10贏得勝利，獲得世錦賽資格。

女雙賽事告一段落後，鄭怡靜和李昱諄明天將在女單賽事各自奮戰，其中鄭怡靜對手為20歲日本選手長崎美柚，李昱諄將出戰世界排名第9、香港一姐杜凱琹，比賽獲勝的一方將獲得世錦賽門票。

桌球世錦賽亞洲區資格賽採7局4勝制，單打分為16組，每組3至4人，雙打分成8組，每組2至3對組合，組內採單敗淘汰賽，分組第一直接取得世錦賽門票，分組第2選手則進行排名賽，後續若還有世錦賽名額，將依據排名賽順位分配。

世錦賽 桌球 鄭怡靜

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