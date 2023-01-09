快訊

日主持天王「病情一度不樂觀」 驚傳強行出院、復工嚇壞師弟

大馬羽賽／戴資穎領銜拚新賽季 麟洋配力搏頭號種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

世界羽球聯盟（BWF）新賽季明天從馬來西亞點燃戰火，我國好手包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都已在吉隆坡備戰，「麟洋配」首戰更將遭遇列頭號種子的日本組合保木卓朗／小林優吾，新年首戰就有硬仗。

馬來西亞公開賽屬BWF超級1000系列，總獎金125萬美元，賽程從10日進行到15日，屬BWF超級750系列的印度公開賽17日接棒，BWF超級300的印尼名人賽24日緊接登場。

我國好手精銳盡出，世界排名第3的戴資穎首戰將碰西班牙女將阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi），賽程排在第四球場第3戰，約台灣時間明天中午11點40分登場。

列男單第4種子的周天成首戰碰大陸好手石宇奇，賽程排在第一球場倒數第2場，壓軸場就是「麟洋配」首戰。世界排名下滑到第12的「麟洋配」，第一場就碰世界第4的日本組合，將和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒分頭搶勝。

中華羽將包括「羽球王子」王子維和女單白馭珀及許玟琪，以及女雙組合李佳馨／鄧淳薰和混雙楊博軒／胡綾芳、張課琦／李芷蓁、李哲輝／許雅晴、葉宏蔚／李佳馨都到吉隆坡尋求新年首勝，其中葉宏蔚／李佳馨和李哲輝／許雅晴首輪就上演「內戰」，至少預約一席16強位置。

MOD愛爾達今天也宣布，一月分的馬來西亞公開賽、印度公開賽和印尼名人賽都將提供直播，總計場次超過160場，全年更將轉播32站賽事，和球迷一起見證台灣好手表現。

麟洋配 羽球 戴資穎

延伸閱讀

羽球／「練習需要目標跟動力」 戴資穎超神擊球讓教練慘叫

羽球／年終賽戴資穎亞軍坐收 自評今年表現還可以

羽球年終賽／瓦解山口茜2個金牌點 戴資穎逆轉差一步居亞

羽球年終賽／戴資穎修正打法並專注自我 挺進決戰

相關新聞

美式足球／12歲美國「小」球員蓄鬍、刺青 超齡模樣引熱議

近期一名美國橄欖球球員強森（Jeremiah Johnson）在社群上走紅，原因是他超成熟的外表與結實的身材，讓人看不出來他只是一位12歲的「小男孩」，照片一出立馬引發討論，許多網友都紛紛表示無法相信

足球／書面請辭足協理事長今獲准 鄭文燦：仍會支持台灣足球

中華足球協會理事長鄭文燦，去年12月30日向足協理監事會具文提出書面辭呈，今天經理事會同意通過。

大馬羽賽／戴資穎領銜拚新賽季 麟洋配力搏頭號種子

世界羽球聯盟（BWF）新賽季明天從馬來西亞點燃戰火，我國好手包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟...

鄭文燦請辭足協理事長 立委邱臣遠：尊重個人決定

前時代力量立委黃國昌指，前桃園市長鄭文燦去年10月才當選足協理事長，不到幾個月就請辭，批「請問這是把足協當成呼之即來、揮...

聽奧／中華代表團勇奪30面獎牌 副總統賴清德親道賀

我國參加2022年第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）獲得3金、13銀、14銅佳績，在73個參賽國中排名第15，副總統賴...

桌球／馮翊新劉馨尹資格賽逆轉勝 奪世錦賽門票

台灣混雙組合馮翊新與劉馨尹今天在世界桌球錦標賽亞洲區資格賽，以4比3逆轉擊退新加坡組合周哲宇與周靖禕，奪得世錦賽門票，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。