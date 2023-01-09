大馬羽賽／戴資穎領銜拚新賽季 麟洋配力搏頭號種子

世界羽球聯盟（BWF）新賽季明天從馬來西亞點燃戰火，我國好手包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都已在吉隆坡備戰，「麟洋配」首戰更將遭遇列頭號種子的日本組合保木卓朗／小林優吾，新年首戰就有硬仗。

馬來西亞公開賽屬BWF超級1000系列，總獎金125萬美元，賽程從10日進行到15日，屬BWF超級750系列的印度公開賽17日接棒，BWF超級300的印尼名人賽24日緊接登場。

我國好手精銳盡出，世界排名第3的戴資穎首戰將碰西班牙女將阿蘇爾門迪（Clara Azurmendi），賽程排在第四球場第3戰，約台灣時間明天中午11點40分登場。

列男單第4種子的周天成首戰碰大陸好手石宇奇，賽程排在第一球場倒數第2場，壓軸場就是「麟洋配」首戰。世界排名下滑到第12的「麟洋配」，第一場就碰世界第4的日本組合，將和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒分頭搶勝。

中華羽將包括「羽球王子」王子維和女單白馭珀及許玟琪，以及女雙組合李佳馨／鄧淳薰和混雙楊博軒／胡綾芳、張課琦／李芷蓁、李哲輝／許雅晴、葉宏蔚／李佳馨都到吉隆坡尋求新年首勝，其中葉宏蔚／李佳馨和李哲輝／許雅晴首輪就上演「內戰」，至少預約一席16強位置。

MOD愛爾達今天也宣布，一月分的馬來西亞公開賽、印度公開賽和印尼名人賽都將提供直播，總計場次超過160場，全年更將轉播32站賽事，和球迷一起見證台灣好手表現。