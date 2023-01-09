聽奧／中華代表團勇奪30面獎牌 副總統賴清德親道賀

我國參加2022年第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）獲得3金、13銀、14銅佳績，在73個參賽國中排名第15，副總統賴清德今天接見代表團，恭喜選手辛勤訓練獲得豐碩成果。

第24屆達福林匹克運動會去年5月在巴西南卡西亞斯舉行，保齡球競賽受限於主辦城市場館因素，延到同年10月在馬來西亞吉隆坡舉辦。我國共遴派51名選手參加田徑、網球、桌球、羽球、籃球、射擊、空手道、跆拳道及保齡球等9種運動競賽，獲得3金、13銀、14銅成績，獎牌數僅次於2009年台北達福林匹克運動會的33面獎牌，表現優異。

賴清德今天接見中華代表團，除恭喜選手獲得佳績、肯定參賽隊伍的付出，也勉勵選手再接再厲，繼續挑戰自我代表臺灣在國際賽事嶄露頭角，爭取更好的成績。

團長林昭穎特別感謝教育部及體育署的指導和支持，讓聽障選手能在國際運動舞台上發光發熱，並表示選手們會繼續努力，備戰下屆2025年東京達福林匹克運動會，為台灣爭取更多榮耀。

網球女雙金牌林家文今天代表選手致詞，她感謝政府此次參賽安排選手搭乘商務艙，讓選手在長時間飛行及轉機中可以充分休息。她也提到，本屆成績較上屆雖少1面金牌，全體選手將齊心努力，讓這屆的13面銀牌在下屆有機會成為閃閃發光的金牌。

賴清德表示，我國從109年開起實施「身心障礙運動潛力新秀培育計畫」，本次有多名選手入選達福林匹克運動會代表隊並且奪牌，可見這項培育計畫已見成效，未來教育部會持續挹注選手及教練備戰所需資源，做為代表團隊最堅實的後盾。