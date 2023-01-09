快訊

更健康地變老 權威期刊研究：1簡單好習慣讓「壽命更長」

網球／退出澳網 大坂直美生涯恐告終？

中央社／ 東京9日綜合外電報導
大坂直美。 路透社
大坂直美。 路透社

日本網球名將大坂直美去年9月過後就沒參加過比賽，昨天主辦單位宣布她退出下週開打的澳洲公開賽，讓人不禁懷疑這位前世界球后是否將退出網壇。

澳洲網球協會（Tennis Australia）昨天在推特宣布，這位兩屆澳網女單冠軍本屆不會參加澳網後，大坂直美的社群媒體帳號一片靜默，完全沒解釋缺席原因。

大坂直美的社群媒體過去幾個月有幾則貼文，除了看到她與男友、饒舌歌手科迪亞（Cordae）在歐洲旅行，還透露她的經紀公司簽了世界排名第2的加博（Ons Jabeur）。

但幾乎沒證據顯示大坂直美有花時間練球，讓人不禁猜測，這位4座大滿貫冠軍選手的網球生涯或將在25歲告終。

今年稍晚將出版大坂直美傳記的網球作家羅森堡（Ben Rothenberg）認為，大坂已經「有意義地淡出」網壇，而且刻意不對外宣布，「我覺得她可能想模糊一點，因為不想說死」。

「我不認為她會用『退役』這個詞，但如果她要離開這個運動一段時間，無論時間長短，我不確定她會想大肆張揚。」

「她可能會覺得這樣會引來很多沒必要的風波。」

大坂直美曾自曝因心理健康飽受掙扎，還透露罹患憂鬱症。她2019年首次登上球后，目前世界排名47，整個2022年，她的女單世界排名都沒擠進前10，法國公開賽和美國公開賽都是首輪出局，後來還因傷退出溫布頓錦標賽。

去年夏天，她與長年教練費賽特（Wim Fissette）分道揚鑣，改請父親佛蘭斯華（Leonard Francois）執教。

她最近1次出賽是去年9月的東京泛太平洋公開賽（Pan Pacific Open），儘管是奪冠熱門，她在第2輪比賽前就因腹痛退賽。

她在那場賽事期間告訴記者，2022年她低潮多過高潮，對自己有了很多的了解。

羅森堡認為大坂直美正在「重新打算」，最後可能決定，不會再為了繼續當個職業網球員而有所犧牲，「她知道要當個符合自己標準的、活躍的全職球員，需要付出多少努力、得多麼面面俱到、多麼全神貫注」。

「她已經贏了這麼多，不會只甘於再當個前20名的球員。」

去年3月，穩居世界球后的澳洲名將巴蒂（AshleighBarty）在25歲之齡宣布退休。巴蒂解釋說，她「體力消耗殆盡」，不再有繼續前進所需的動力。

除了打網球，大坂直美還有許多興趣，除了旗下擁有經紀公司Evolve，加博和澳洲網球好手基爾喬斯（Nick Kyrgios）都是客戶之外，還投資了在美國發展迅速的類網球運動「匹克球」（Pickleball），另也有眾多代言。

大坂直美被「富比世」（Forbes）評為2022年全球收入最高的女運動員，儘管網球事業持續下滑，收入據報仍高達5110萬美元。

羅森堡說，贊助商將施加巨大壓力，敦促大坂直美「留在職業網球的倉鼠轉輪上（沒完沒了）」，但他說，她選擇不參賽，證明她是「為自己做出這個決定」。

羅森堡也認為，如果大坂直美願意，她還有足夠時間復出。

他說：「如果她想重新開始，重新打巡迴賽，她前方有更多的跑道，但休息時間越長，事情會變得沒那麼容易，離開時間越久，事情會越來越難。」

大坂直美 巴蒂 澳網

延伸閱讀

網球／約克維奇下場治療 對手「這個動作」挨轟不尊重

網球／實力寵粉！約克維奇賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子

澳網／許育修直落二勝出 挺進會外賽次輪

網球／美國隊成員「均強」 首屆聯合盃4戰橫掃義大利奪冠

相關新聞

美式足球／12歲美國「小」球員蓄鬍、刺青 超齡模樣引熱議

近期一名美國橄欖球球員強森（Jeremiah Johnson）在社群上走紅，原因是他超成熟的外表與結實的身材，讓人看不出來他只是一位12歲的「小男孩」，照片一出立馬引發討論，許多網友都紛紛表示無法相信

足球／書面請辭足協理事長今獲准 鄭文燦：仍會支持台灣足球

中華足球協會理事長鄭文燦，去年12月30日向足協理監事會具文提出書面辭呈，今天經理事會同意通過。

網球／退出澳網 大坂直美生涯恐告終？

日本網球名將大坂直美去年9月過後就沒參加過比賽，昨天主辦單位宣布她退出下週開打的澳洲公開賽，讓人不禁懷疑這位前世界球后是...

鄭文燦就任2個月閃辭理事長 黃國昌：把足協當免洗筷嗎

桃園市前市長鄭文燦今天請辭足協理事長，時代力量前立委黃國昌表示，鄭文燦在去年10月才當選足協理事長，卻在就任短短2個月後...

澳網／政策轉向 染疫仍可征戰

據澳洲網球協會（Tennis Australia）說法，參加今年澳洲公開賽的選手不需要透露COVID-19（2019冠狀...

網球／約克維奇下場治療 對手「這個動作」挨轟不尊重

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovi46c）日前在阿得雷德國際網賽封王，奪下生涯第92座冠軍。不過他在四強賽對決梅德維夫（Daniil Medvedev）時，有些拉傷下場治療，此時梅德

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。