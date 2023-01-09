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美式足球／12歲美國「小」球員蓄鬍、刺青 超齡模樣引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
美國橄欖球員強森（Jeremiah Johnson）超齡的外表讓網友不信他只有12歲。截圖自推特
美國橄欖球員強森（Jeremiah Johnson）超齡的外表讓網友不信他只有12歲。截圖自推特

近期一名美國橄欖球球員強森（Jeremiah Johnson）在社群上走紅，原因是他超成熟的外表與結實的身材，讓人看不出來他只是一位12歲的「小男孩」，照片一出立馬引發討論，許多網友都紛紛表示無法相信。

強森靠著一張拿著獎盃的照片走紅，照片中可見他留著小鬍子，並且右手手臂上還有刺青。強森除了外表非常超齡，他的身材也相當壯碩，他表示他的身高有來到180公分，體重約90公斤。在受訪時，他表示他6歲就開始留鬍子了。

照片中，他手上拿著獎盃12U全國青年錦標賽的MVP，走紅後他的Instagram吸引7.5萬人追蹤，他也有趣發文「10歲跟12歲的差別真巨大」，推特上則寫著「帳號由家人管理」。他的夢想是成為NFL球星，不過球迷打趣他要先讀高中才有機會。

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