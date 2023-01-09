足球／書面請辭足協理事長今獲准 鄭文燦：仍會支持台灣足球

中華足球協會理事長鄭文燦，去年12月30日向足協理監事會具文提出書面辭呈，今天經理事會同意通過。

鄭文燦表示階段性任務結束，因此依照原來規劃，於世界盃足球賽後辭去理事長一職，並請副理事長蕭永福代理理事長一職。今天的理事會也依照相關法規規定，成立理事長改選的選舉委員會，並將於45天內由會員大會選出新的理事長。

鄭文燦表示，他一向喜愛足球、支持台灣足球運動足球的發展，卸下足協的職務，但未來仍將繼續支持足球。

他也提到，特別要感謝教育部體育署與國家運動訓練中心在這期間的協助，中華足協得以完成女足國家代表隊前往美國移地訓練，男足國家代表隊前往泰國進行國際友誼賽，男足代表隊更是取得久違的國際賽勝利，接下來女足代表隊也會前往泰國進行國際友誼賽持續備戰2023紐澳女子足球世界盃洲際附加賽，中華足協也獲得國訓中心支持，2月份將入住國家運動訓練中心利用先進運科技術進行最後階段集訓，並安排提早前往紐西蘭適應場地與氣候。

後續業務上，足協秘書處將配合選舉委員會妥善完成相關選舉任務與交接工作。

鄭文燦表示，從擔任桃園市長在任內積極推動桃園足球發展，協助中華足協籌措募款有一個自己的辦公室，到擔任中華足協理事長，不管在哪個位置，依然會以一個永遠的足球志工的身分，繼續支持台灣足球前進。