網球／約克維奇下場治療 對手「這個動作」挨轟不尊重
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovi46c）日前在阿得雷德國際網賽封王，奪下生涯第92座冠軍。不過他在四強賽對決梅德維夫（Daniil Medvedev）時，有些拉傷下場治療，此時梅德維夫模仿了約克維奇下場前扶腿的動作，挨轟不尊重。
四強賽進行到第二盤5:2時，約克維奇腳筋有輕微拉傷情形，於是暫停了比賽，下場接受防護員的治療，沒想到梅德維夫後來卻模仿約克維奇下場前的動作，扶著左大腿，被球迷砲轟不尊重。
外媒指出梅德維夫這個動作疑似是在暗示約克維奇是假受傷，引起網友批評。不過也有網友認為，這個只是朋友之間的開玩笑。
最後約克維奇以6:3、6:4直落二拿下勝利晉級決賽。後也在冠軍賽驚險贏下美國22歲小將科達（Sebastian Korda），抱回生涯第92座冠軍。
The moment when Medvedev apparently mocked Djokovic and his injury 👇 pic.twitter.com/qsucz9zUuX— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) 2023年1月7日
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