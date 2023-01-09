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網球／實力寵粉！約克維奇賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇脫下上衣送給球迷。 擷圖自推特
約克維奇脫下上衣送給球迷。 擷圖自推特

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）在阿得雷德國際網賽封王，奪下生涯第92冠，賽後的他相當親民寵粉，除了和粉絲合照、簽名外，全身上下也「送光光」。

約克維奇與美國22歲小將科達（Sebastian Korda）大戰三個多小時，逃掉一個賽末點後，最後以6：7 （8：10）、7：6（7：3）、6：4驚險奪下冠軍，也讓他在澳洲不敗紀錄向上推到34場。

相當寵粉的他，賽後他花了半個小時和粉絲互動、簽名，幾乎是來者不拒，到最後上衣、鞋子都送出去了，全身上下只剩一件褲子和襪子，就這樣出走賽場。讓網友表示「球迷是要他脫到什麼程度 笑死」、「我怕哪天他連褲子都（沒了）」。

約克維奇（Novak Djokovic）奪下生涯第92冠後和粉絲自拍合照。 美聯社
約克維奇（Novak Djokovic）奪下生涯第92冠後和粉絲自拍合照。 美聯社

約克維奇

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