網球／實力寵粉！約克維奇賽後「脫光光」給粉絲只剩褲子
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）在阿得雷德國際網賽封王，奪下生涯第92冠，賽後的他相當親民寵粉，除了和粉絲合照、簽名外，全身上下也「送光光」。
約克維奇與美國22歲小將科達（Sebastian Korda）大戰三個多小時，逃掉一個賽末點後，最後以6：7 （8：10）、7：6（7：3）、6：4驚險奪下冠軍，也讓他在澳洲不敗紀錄向上推到34場。
相當寵粉的他，賽後他花了半個小時和粉絲互動、簽名，幾乎是來者不拒，到最後上衣、鞋子都送出去了，全身上下只剩一件褲子和襪子，就這樣出走賽場。讓網友表示「球迷是要他脫到什麼程度 笑死」、「我怕哪天他連褲子都（沒了）」。
After his dramatic 3-set victory last night over Sebi Korda in the @AdelaideTennis championship, @DjokerNole spent over 30 minutes signing autographs, taking selfies and emptying his tennis bag. This was how he left the court, giving everything he had to the fans. pic.twitter.com/vstTFr9kte— Greg Sharko (@SharkoTennis) 2023年1月8日
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