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桌球／林昀儒攜手「名將隊友」 直落三奪德國盃隊史首冠
台灣桌球一哥林昀儒昨（8）日代表新烏爾姆俱樂部征戰德國盃桌球賽，與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、瑞典籍的莫雷加德（Truls Moregardh），攜手奪下隊史首冠。
新烏爾姆俱樂部冠軍戰面對前球王波爾（Timo Boll）所領軍的塞爾多夫俱樂部，首戰由世界排名第8的林昀儒打頭陣，對上世界排名22的卡爾伯格（Anton Kallberg），最終以11：6、11：5、11：3直落三勝出，率先拿下第一點。
而後莫雷加德經歷五局大戰力退波爾，奧恰洛夫也以直落三擊敗華裔球員邱黨，三人合力連下3點，在現場創新高的5000名觀眾見證下，抱回德國盃冠軍，奧恰洛夫也開心表示「這對我們說太特別了」。
賽後林昀儒發出和隊友高舉獎盃頒獎的合照慶祝，在莫雷加德的限時動態中，也可見到「小林同學」和奧恰洛夫一起高唱「We are the chamipon～」足以看出三人這次奪冠的喜悅。
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