快訊

一盒1500元！涉哄抬普拿疼價格 藥師下場曝

贏太爽？國民黨首次未提選後檢討 中常委嘆被打入冷宮

小馬可仕訪問習近平：菲律賓能在中美之間左右逢源？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NFL／水牛城比爾主場取勝 獻給一度心臟驟停的隊友

中央社／ 水牛城8日綜合外電報導
日前在比賽過程中心臟驟停最後撿回一命的韓林（Damar Hamlin）。 美聯社
日前在比賽過程中心臟驟停最後撿回一命的韓林（Damar Hamlin）。 美聯社

職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾以35：23擊退新英格蘭愛國者，並將勝利獻給陣中安全衛韓林（Damar Hamlin）。韓林上週在比賽中心臟驟停但撿回一命，今天躺在醫院的病床上觀看球隊比賽。

路透社報導，韓林的球衣背號是3號，因此比爾隊今天在主場出賽時，每個球員的球衣胸前都有一個3號的標誌，他們揮著「為韓林祈禱」的旗幟步入球場，然後聚集在50碼線（中場區），一起比出3的手勢。

在比賽開始之前，本週恢復情況大有進展的韓林在推特（Twitter）上寫道「比賽時間到了」，並附上一張他在醫院病床上、手比愛心的照片。

他在推文前不到兩小時曾寫說：「比賽日來了…我最想做的就是和我的兄弟們一起跑出（進場）通道。今天，上帝用另一個方式使用我。快向你所愛的人，表達你對他們的愛吧。水牛城比爾，衝吧。」

球迷自製看板替人在醫院的韓林（Damar Hamlin）加油打氣。 路透社
球迷自製看板替人在醫院的韓林（Damar Hamlin）加油打氣。 路透社

水牛城比爾（Buffalo Bills）今天對上新英格蘭愛國者（New England Patriots）打出神奇的開局，靠著海恩茲（Nyheim Hines）一次單槍匹馬獨跑96碼的達陣迅速取得領先，讓場邊的球員看得目瞪口呆。

比爾隊雖在第1節遭扳平，但諾克斯（DawsonKnox）在第2節的達陣讓他們再次取得領先。諾克斯在達陣後比了個3，隨後又比了個愛心的手勢，而韓林之後也發了條「我也愛你」的文回應。

布朗（John Brown）在第3節達陣，讓比爾隊取得28：17領先後，把球交給助理防護員凱林頓（Denny Kellington）。韓林在2日比賽中倒下時，凱林頓曾對他施行心肺復甦術。

NFL 水牛城比爾 愛國者

延伸閱讀

NFL／球員場上心臟驟停 醒來竟先關心比賽結果

NFL／水牛城比爾球員場上心臟驟停 家屬稱兩度急救仍危急

NFL／球員比賽中突倒地情況危急 隊友球迷淚潰堤

NFL選手擒抱對手後突倒地 救護車開進場中將他緊急送醫

相關新聞

澳網／許育修直落二勝出 挺進會外賽次輪

台灣網球好手許育修今天在2023年澳洲網球公開賽會外賽男單首輪以7：6（7：5）、6：2擊退法國選手佛尼斯，大滿貫職業賽...

NFL／水牛城比爾主場取勝 獻給一度心臟驟停的隊友

職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾以35：23擊退新英格蘭愛國者，並將勝利獻給陣中安全衛韓林。韓林上週在比賽中心臟驟停但撿...

定向越野／全國菁英盃200人爭冠 陳彥龍強忍頭痛完賽

定向越野今年新春首場賽事全國菁英盃定向越野短距離錦標賽暨全國排名賽在桃園中央大學舉行，共有多達近200人角逐，因為攸關於...

網球／阿得雷德網賽 約克維奇化解對手冠軍點奪生涯第92冠

塞爾維亞網球名將約克維奇今天在阿得雷德國際網賽（Adelaide International）男單決賽逃過一個賽末點，以6...

網球／美國隊成員「均強」 首屆聯合盃4戰橫掃義大利奪冠

第一屆男女混合網球團體賽「聯合盃」決賽今天在澳洲雪梨舉行，男單世界排名第9的佛里茲表現優異戰勝義大利好手貝雷蒂尼，率領美...

格鬥／去年奪冠18歲新加坡「女天才」突傳驟逝 死因仍不明

新加坡18歲「格鬥女天才」李勝惠，早早就力闖格鬥界的她，於去年2月首度參賽就奪冠，不料，才僅不到一年的時間，就傳出突然在夏威夷驟逝的消息，其姊李勝珠在IG發文證實此消息，但死因仍不清楚。 出身格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。