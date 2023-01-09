定向越野／全國菁英盃200人爭冠 陳彥龍強忍頭痛完賽

定向越野今年新春首場賽事全國菁英盃定向越野短距離錦標賽暨全國排名賽在桃園中央大學舉行，共有多達近200人角逐，因為攸關於今年代表隊國際賽資格，全台定向越野好手齊聚一堂，競爭之激烈，甚至連去年全民運金牌都慘遭滑鐵盧，最特別是全場最快只花17分26秒完賽的金門前亞錦賽國手陳彥龍，竟然是忍住劇烈頭痛完賽，賽後甚至痛到沒辦法親自領獎，只能躺在地上等疼痛感消失。

全國菁英盃定向越野短距離錦標賽，菁英男、女組成績都將做為參加今年國際賽事代表隊選手參考依據，吸引了台灣最頂尖的定向越野好手參賽，去年全民運定向越野男子短距金牌蔡朋憲、中距金牌賴賢鴻和女子組短、中距雙金「醫科學霸」黃敏惠等好手全部到齊，比賽全部共分成34個組別，也有不少家庭全家出動一同參加雙人或家庭組。

男、女精英組共3.2公里有15個檢查點，比賽路線都在中央大學校內，技術難度較低、偏重於體力上的考驗。比賽結果也頗為出乎意之外，菁英男子組由陳彥龍以17分26秒完賽封王，反倒是全民運短、中距金牌蔡朋憲、賴賢鴻僅分別排名第9、4。

更難為可貴的是，陳彥龍遺傳有「叢發性頭痛」，據說這種疼痛感十分強烈，是所有頭痛中數一數二劇痛的類型。由於前一晚才從金門飛到台北，晚上睡太少再加上前陣子協助舉辦烈嶼錦標賽太忙，陳彥龍今在熱身時就發現頭痛有復發的跡象，他忍住強烈頭痛完賽後，衝線後跪在終點線頭疼到久久無法站起來，甚至在最後連頒獎時都沒辦法領獎。

30歲的陳彥龍接觸定向越野已經有12年時間，更特別是他還非體育專科學生出生，大學唸的是國體大運動推廣系，但在接觸定向越野後便迷上這項運動，靠著自己努力還曾在2012、2016和2018年成為亞錦賽國手，問他今天沒有想棄賽嗎？他說：「我自己也有帶選手來，要以身作則！」至於為何能拿下全場最速成績，他謙虛的說：「每次都是大家讓我的啦。」說完就抱著頭痛欲裂。

菁英女子組也有出入意外的戰果，去年全民運奪女子中、短程和女子五人制足球3金的「長腿妹」黃敏惠，雖然曾在2019年摘下亞青銀牌，但如今就讀台北醫學大學醫學系四年級，課業相當繁重，她說：「我明天還有期中考，但今天有比賽，我昨天有早一點凌晨1點就先睡了，但現在課業重，我只能維持基本體能不要掉太多而已。」

而原本在去年全民運賽前剛遇車禍的中正大學江品宣，雖然最後在全民運只拿到中距第7，但今她終於一雪前恥，以18分13秒打敗全民運3金后黃敏惠的19分16秒拿下金牌。