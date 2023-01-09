網球／美國隊成員「均強」 首屆聯合盃4戰橫掃義大利奪冠

第一屆男女混合網球團體賽「聯合盃」決賽今天在澳洲雪梨舉行，男單世界排名第9的弗里茲（Taylor Fritz）表現優異戰勝義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），率領美國隊4戰全勝義大利，順利贏得聯合盃冠軍。

聯合盃（United Cup）於去年12月29日起在澳洲雪梨（Sydney）、布里斯本（Brisbane）和伯斯（Perth）舉行，共有18個國家隊參賽，賽事為期11天。

美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe）和佩古拉（Jessica Pegula）今天在聯合盃決賽先分別贏下單打比賽，美國隊以2：0取得領先，之後弗里茲又以7：6（7：4）、7：6（8：6）擊敗貝雷帝尼。

美國女將凱絲（Madison Keys）再以6：3、6：2直落二擊退義大利的布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），美國隊最終就以4：0橫掃義大利隊。

弗里茲賽後表示：「美國隊能贏下聯合盃真是太棒了，我們懷抱很高的期望來到這裡比賽。」