自行車／Never stop「陽金P字道」難得遇到的好天氣

去年出發前還在飄雨，沒想到今年沒有低溫，沒有下雨，把握這次的好機會，看可不可以比去年進步。去年那時候我還在騎「平把公路車」成績5小時34👇

其實這次我們搞烏龍，參賽名單出來，才發現忘了繳錢，趕快聯絡活動單位才有機會參賽😂感謝🙏。但12月的寒流跟北部下不停的雨，我們只好平日好好休息😴假日再「移地訓練」👇

這次換上「彎把公路車」，車子輕了大概4公斤，所以也給自己訂了一個目標，希望可以進步一小時😅雖然小抄寫的是4:40。但沒練車能不能進步真的沒把握，只能見機行事。

星期六因為補班無法提前拿物資，星期天提早出門，車子停在「故宮」附近停車格，車子組好準備出發去會場，拿物資準備比賽。

陽金3p的第1 P—小油坑

一開始出發人多，大家都擠在一起，但平路沒多久爬坡就來了。到小油坑的距離大概15.8公里，途中會經過「花鐘」「陽明書屋」，接近小油坑前有補給站，因為我都自己背，所以習慣在下滑陽金路口前做補給&保暖準備。

接下來的下滑20公里，雖然穿上風衣外套(身上3個暖暖包)，但才下滑10公里我已冷到不行，速度也放慢不少。終於接到平路，在熟悉的雜貨店脫了外套加補水(還是不敢騎車喝水)。

接下來第2 P—風櫃嘴

途中經過天祥寶塔，這邊也有一個補給站，從這邊到風櫃嘴距離大概還有11公里，途中有下滑的部分要注意安全，最後上風櫃嘴的前3公里，真的好像在爬牆，只能慢慢龜🐢⋯⋯終於到了，趕緊吃香蕉🍌很怕抽筋，再出發。

接下來下滑到至善路。

剩下最後1P—冷水坑

而這時候已經騎3個半小時，到冷水坑有13公里爬升650左右，一個小時完成冷水坑感覺太硬了，而且才爬完小油坑&風櫃嘴，所以決定順順爬就好。一開始平菁街的路難度也是高，沒有什麼喘息的機會，直到住宅區那邊才有平路、下滑。冷水坑最後的3公里，其中還有「魔王坡」陡就算了，還爬不停，我只能自言自語喊著「加油」，經過別人也喊「加油」，最好笑的是在「菁山公園」那，聽到有人說「欸！那個人還有力氣加速耶」，我聽到忍不住笑出來(🙋🏻‍♀️是我），看看時間我真的有機會在一小時爬完，這時候真的「衝了」。

我真的做到了🥰小抄4:40，一直都按表騎程，但最後4:29:25完成✅爽啦😂趕快拍照&補給。

騎完陽金就是要買全統🍰伴手禮(to子晴姊)感謝你贊助這麼多車衣😂

已經有半年沒有參加單車賽事，說真的蠻緊張的，而這次比賽決定讓佳龍去衝速度，所以下滑陽金的20公里挫在等很久，還好一切都順利，也完成這次給自己訂下來的目標，也是我們的團隊名稱「進步一小時吃茹斯葵隊」，我只能說！老娘我真的「很想吃」.

沒有佳龍拍照，自拍真的感覺怪怪的😂還是覺得佳龍拍的比較好。