網球／約克維奇阿得雷德網賽封王 生涯第92冠

塞爾維亞網球名將約克維奇今天在阿得雷德國際網賽（AdelaideInternational）男單決賽逃過一個賽末點，以6比7 （8比10）、7比6（7比3）、6比4擊敗對手柯達奪冠。

法新社報導，曾21度在大滿貫賽封王的約克維奇（Novak Djokovic）和美國22歲小將柯達（SebastianKorda）大戰3個多小時。未列種子球員的柯達是前世界排名第2、退役名將彼特．柯達（Petr Korda）之子。

約克維奇今天奪冠後，在澳洲連續不敗紀錄再添一場，來到了第34場。

奪下職業生涯第92冠的約克維奇將備戰一週後登場的澳洲網球公開賽。各界看好他能夠奪冠。