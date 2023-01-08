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高球／日立慈善盃女子賽 櫻井心那封后

中央社／ 台北8日電
櫻井心奪冠。 TLPGA提供
櫻井心奪冠。 TLPGA提供

日本選手櫻井心那今天在日立慈善盃女子高爾夫菁英賽最終輪，打出低於標準5桿的67桿，以3回合總桿低於標準8桿的208桿，以2桿差距，贏得女子台巡賽首冠。

TLPGA女子台巡賽今年首場賽事日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，今天在桃園東方高爾夫俱樂部展開最終回合。

面對旅日好手吳佳晏追趕，日本選手櫻井心那頂住壓力，單回合以67桿繳卡，以3回合總桿低於標準8桿的208桿封后，這也是她在女子台巡賽、日立慈善盃賽的首冠，獲得獎金新台幣250萬元。

櫻井心那去年開始參加日次巡賽，就拿下2022年日次巡賽獎金后，贏得5冠，不但打破此巡迴賽最多冠紀錄，18歲的她也創下日次巡最年輕獎金后紀錄，並直接取得今年日巡賽參賽資格，目標是拿下1座冠軍。

首度來台參賽就奪得冠軍，櫻井心那表示，未來將先在日本打幾年比賽，希望能再去美國。

吳佳晏今天打出67桿，3回合總桿210桿，拿下亞軍，獲得獎金115萬元。

雖然奪得亞軍，但吳佳晏坦言，這3天狀況都不是很好，「今天已盡力，長桿與推桿還有不足之處，比賽結束後要調整揮桿動作」。

吳佳晏連續3天都跟櫻井心那同組競技，吳佳晏說：「她是名很好的選手，從她身上學到很多，她不但判斷力很好，並可以在有人緊追在後時，還能冷靜地照自己的節奏與意思打比賽，也很敢拚。」

高爾夫

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