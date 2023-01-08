格鬥／去年奪冠18歲新加坡「女天才」突傳驟逝 死因仍不明

新加坡18歲「格鬥女天才」李勝惠，早早就力闖格鬥界的她，於去年2月首度參賽就奪冠，不料，才僅不到一年的時間，就傳出突然在夏威夷驟逝的消息，其姊李勝珠在IG發文證實此消息，但死因仍不清楚。

出身格鬥家族，姊姊李勝珠與哥哥李勝龍活躍於東南亞風行的「ONE Championship」聯盟，哥哥姊姊都具有世界冠軍頭銜，因此李勝惠在耳濡目染下，很早就踏入格鬥界，16歲成為聯盟最年輕選手，被看好有機會超越擁有6次冠軍姊姊的成就，而去年2月17歲首度參賽就贏得第一座冠軍。

然而這位「格鬥女天才」為何早逝？各界也都在理解是什麼原因，不過，亞洲格鬥界都痛心她的離世，損失一位格鬥未來之星。