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足球／談世界盃眼裡發射光芒 蘇育萱：真的好想進啊！

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
蘇育萱生涯首奪木蘭聯賽金靴獎。圖／中華足球協會提供
蘇育萱生涯首奪木蘭聯賽金靴獎。圖／中華足球協會提供

年僅21歲的新生代射手蘇育萱，生涯首奪木蘭聯賽金靴獎，今天領取獎座時，談起女足世界盃眼神裡發射光芒，「真的很想進世界盃，我們一定會掌握住！」

2022中華足協年度頒獎典禮今天登場，本賽季木蘭聯賽金靴之爭，由高雄陽信的李綉琴、台中藍鯨蘇育萱都進16球並列，李綉琴近5個賽季4奪金靴，而新生代好手蘇育萱則是生涯首次獲獎。

蘇育萱的得獎感言直指世界盃，展望2023年中華女足，盼望有完善的後勤與硬體支援，晉級世界盃，在世界舞台發光發熱；她也透露目前團隊備戰氣氛很好，大家都很期待比賽，想要拿到好成績，這段時間勤針對對手戰術做功課，「雖然身材不如對手，但要運用自己的優勢。」露出可愛的笑容說：「她們很壯碩，但是我速度還不錯。」

中華隊前一次、也是唯一一次參與女足世界盃為1991年，今年由紐西蘭、澳洲共同舉辦本屆賽事，中華隊要取得門票的剩餘途徑為2月的10搶3洲際附加賽，必須連勝巴拉圭及巴布亞紐幾內亞、巴拿馬之間的勝方。

中華隊集訓備戰中，將在下周前往泰國移地訓練並進行兩場友誼賽，握有國家隊16顆進球紀錄的包欣玄，屆時也將會合，蘇育萱談起此事直呼：「很期待很期待！」她笑答已經很久沒有合體，「期待她回來，大家一起進世界盃，真的很想進世界盃。」

蘇育萱對進軍世界盃充滿很高期望，她說：「因為進世界盃會有更多可能發生，如果想要在世界舞台上被認識就要進世界盃，旅外機會會變多，台灣會被看見，基層小朋友也會有目標、有夢想，以後會有更多世界盃。」

中華隊 光芒 中華足協

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