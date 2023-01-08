足球／安以恩獲年度最佳球員 歸化倒數「會很有意義」
2022中華足球協會年度頒獎典禮今天登場，年度最佳球員出現新面孔，男子球員由南市台鋼安以恩首次獲獎，女子球員則是新北航源的陳英惠，安以恩有望在今年6月完成歸化，他也直呼期待，「如果可以代表台灣出賽，這會是很有意義的事。」
本賽季的台企甲聯賽競爭激烈，南市台鋼最後衛冕、完成三連霸，主教練羅智聰教練再次獲得最佳教練，而陣中的Marc以19顆進球拿下金靴，連續兩個賽季獲獎，同時也是他在台企甲生涯第4次拿到金靴。本賽季從南市台鋼轉隊到台中FUTURO的潘文傑，以平均160分鐘才失1球，力壓各隊門將再獲金手套獎。
木蘭聯賽花蓮女足完成了單季不敗的壯舉奪回冠軍，主教練朱文彬第五度獲得年度最佳教練，而本季新加盟的中華女足資深國門朱芳儀9場比賽僅失3球，收穫了生涯第一座金手套獎。金靴之爭由高雄陽信的李綉琴、台中藍鯨蘇育萱都進16球並列，李綉琴近5個賽季4奪金靴，而新生代好手蘇育萱則是生涯首次獲獎。
男子最佳球員由安以恩獲獎，中斷前隊友吳俊青的二連霸紀錄，首次拿到年度最佳球員。安以恩感謝隊友，今年一起歷經艱辛拿下冠軍，謙虛表示，「我今天只是代表隊友領獎，大家都值得這座獎項肯定。」
安以恩即將在台灣待滿5年，符合歸化條件，他透露相關申請程序已經開始著手進行，「希望一切順利，理論上在6月有機會完成。」回想在台灣落地生根，安以恩說：「6年前離開我的家鄉，不確定下一步會是怎樣，只是跟隨著自己的夢想、熱情，現在在這裡有自己的家庭，娶了老婆、小孩即將出生，5年來從這裡的人事物學到很多，一切都進展順利，如果可以為台灣回饋些什麼，這是我的榮幸，若能代表台灣出賽，這會是很有意義的事。」
女子最佳球員由陳英惠獲選，她提到當下聽到獲獎的消息確實訝異，「前面還有很多大學姊，當下知道是嚇到的感覺比較多。」可以突圍，她認為或許是自己在隊上的角色攻守兼具的關係，她自認進步的地方還不到很明顯，期許可以幫到球隊更多。
2022中華足協年度頒獎典禮
得獎名單：
草根發展獎：東門城足球俱樂部、武士岸足球俱樂部、INXTINCT原足力、新市國小足球隊
年度最佳男子裁判：郭家豪
年度最佳男子助理裁判：郭展佑
年度最佳女子裁判：楊舒婷
年度最佳女子助理裁判：許伶姿
年度最佳新人裁判：林祐億
最佳教練獎：南市台鋼-羅智聰、花蓮女子-朱文彬
金靴獎：南市台鋼-MARC FENELUS、台中藍鯨-蘇育萱、高雄陽信-李綉琴
金手套獎：南市台鋼-潘文傑、花蓮女子-朱芳儀
年度最佳球員：南市台鋼-KOUAME ANGE SAMUEL、新北航源-陳英惠
台企甲年度總冠軍：南市台鋼
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