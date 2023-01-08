世足賽／只願執教法國！席丹拒絕巴西等三國教頭邀請

世界盃結束後各國教頭大風吹，許多國家隊都在尋覓新教頭，近期傳聞了美國、葡萄牙、巴西國家隊都有意找前皇馬教頭席丹（Zinedine Zidan）執教，但都被他拒絕了。

席丹過去是法國看板球星，多次披上國家隊戰袍，在退役後，二度執教西甲皇家馬德里，並在任內拿下13個冠軍，戰績斐然。在法國足協尚未與原教頭德尚（Didier Deschamps）續約前，他被看好有機會接任法國國家隊。

法媒《隊報》近日指出，美國、葡萄牙、巴西國家隊都有意網羅席丹，其中巴西開出了相當誘人的條件，不過通通都被他拒絕，堅定表示如果執教國家隊層面，只會執教法國。

席丹在2021年6月離開皇馬後，目前並沒有任職的球隊，外界猜測他有可能為了法國國家隊，等到2026年德尚的合約走完。不過《隊報》則認為他有機會重返尤文圖斯或皇馬這兩個老東家。