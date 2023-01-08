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網球／阿得雷德網賽奪冠 莎芭蓮卡來勢洶洶瞄準澳網

中央社／ 阿得雷德8日綜合外電報導
莎芭蓮卡。 美聯社
莎芭蓮卡。 美聯社

白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天在阿得雷德國際網賽女單決賽，以6比3、7比6（7比4）擊敗18歲捷克新星諾斯科娃，拿下2021年以來首冠，展現出迎戰澳洲公開賽的氣勢。

法新社報導，世界排名第5的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在紀念大道網球中心（Memorial DriveTennis Centre）頂著攝氏36度高溫，花費1小時43分鐘奪勝。

莎芭蓮卡握有3個「冠軍點」，因雙發失誤丟掉第1個，在第2個「冠軍點」發球後對手回擊出界，兌現勝利，結束今天下午的比賽。

世界排名第102的諾斯科娃（Linda Noskova）是2021年法網青少年女子單打冠軍，這次她晉級阿得雷德國際網賽決賽，排名將邁向前50名。

大會第2種子莎芭蓮卡善用老道經驗，一盤未失結束本週賽事，為她職業生涯單打10冠再添一座頭銜。

莎芭蓮卡上次舉起冠軍獎盃是在2021年5月的馬德里公開賽。

羅斯 法網

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