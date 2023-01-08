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世界盃／法國服氣了？梅西獲選法媒「年度冠軍之王」

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球星梅西獲選法媒《隊報》「年度冠軍之王」。 美聯社
阿根廷球星梅西獲選法媒《隊報》「年度冠軍之王」。 美聯社

卡達世界盃落幕，阿根廷阻斷法國隊二連霸霸業，當家球星梅西（Lionel Messi）得償所願抱回世界盃冠軍，法國媒體《隊報》近日選出「年度冠軍之王」，梅西以808分力壓381分的姆巴佩（Kylian Mbappé）登頂。

「年度冠軍之王」由《隊報》記者群選出，每名記者可選擇五名運動員，第一名獲得6分、第二名4分、第三名3分、第四名得2分，第五名則得1分。此獎項從1946年就設立，1975年開始加入非法國籍球員。

梅西此次以808分高居第一，上次有足球員登頂已經是2011年，同樣也是梅西獲選，那年他成為世界足壇歷史上單賽季進球最多的球員。而今年則是帶領阿根廷拿下世界盃冠軍，當之無愧。

第二名則是由姆巴佩以381分拿下，雖然在世界盃決賽後，法國球迷質疑裁判判決有誤，甚至有20萬民眾連署要重賽，輸的相當不服氣，不過這次《隊報》的排名，直接肯定了梅西冠軍的成就。

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