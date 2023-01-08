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澳網／大咖打不了 球王小蠻牛、大威、大坂直美都缺席

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大坂直美退出澳網。 新華社
大坂直美退出澳網。 新華社

年度第一場大滿貫澳網開戰倒數計時，但今年「星光」略顯黯淡，除19歲球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷缺席，最新無法參賽名單多了美國傳奇大威廉絲（Venus Williams）和日本前球后大坂直美

42歲的大威世界排名已落到千名外，上月她獲得澳網外卡，當時還開心宣佈可以重返墨爾本，不料卻在紐西蘭參賽時受傷，沒能如期前往墨爾本。

7度奪下大滿貫的大威，和妹妹小威廉絲（Serena Williams）曾4度打下澳網女雙金盃，不過去年姐妹倆都沒參賽，成為超過20年來一同缺席第一遭，今年大威又因傷無緣年度第一場大滿貫。

今年澳網16日開戰，日本名將大坂直美成最新缺席的球星，大會當地時間昨天宣布消息，但沒說明大坂直美退出原因。

大坂直美是澳網2019年和2021年冠軍，但去年9月泛太平洋女網後退出後就再沒參加WTA賽事。

大坂直美目前世界排名43，去年同時的事將排名13，2021年的排名更還在第3位；大會已宣布，她在今年澳網位置將由烏克蘭女網將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）補上。

大威廉絲 澳網 大坂直美

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