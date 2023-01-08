足球／C羅先還兩場禁賽 沙烏地首秀要等到1月22日

沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）俱樂部消息人士今天告訴法新社，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度在艾納斯註冊成功後，可能要等到1月22日才會首度亮相。

法新社報導，沙烏地聯賽規定最多只能有8名外援，所以如果要註冊羅納度（Cristiano Ronaldo），他們必須釋出1個外援，艾納斯因此終止與喀麥隆前鋒阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）的合約。

37歲的羅納度加入艾納斯，雙方簽下的合約據信價值2億歐元左右。

羅納度去年4月為英超曼徹斯特聯隊（Manchester United）效力時，離場時用手拍落球迷的手機，11月被英國足協處以禁賽2場，最快必須等到1月22日對決伊蒂法克（Ettifaq）之戰才能登場。

俱樂部消息人士指出，「艾納斯在雙方同意的情況下終止了阿布巴卡爾的合約，他獲得所有他應得的財務權益」，還補充說在艾納斯6日對戰阿爾泰（AlTa'ee）的比賽前，就已為羅納度註冊。

消息人士表示，在仍有2場禁賽必須執行的情況下，代表羅納度出戰阿爾泰，以及14日出戰沙巴柏（Al Shabab）的賽事都將無法出賽。

官方沒有回應有關30歲的阿布巴卡爾可能正在與曼聯洽談的報導，只說他現在是名自由球員，可以與任何球隊談判。