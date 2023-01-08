網球／約克維奇擊退梅德維夫 挺進阿得雷德網賽冠軍戰

塞爾維亞網球名將約克維奇今天克服比賽中途似乎受傷不適的驚嚇，在阿得雷德國際網賽以6比3和6比4擊退俄羅斯對手梅德維夫，挺進決賽，將與未列名種子的美國好手柯達爭冠。

阿得雷德國際網賽（Adelaide International）是本季首場大滿貫賽澳洲公開賽（Australian Open）的熱身賽，約克維奇（Novak Djokovic）和梅迪維夫（DaniilMedvedev）都曾是前世界球王，這次交手備受矚目，但曾21度在大滿貫賽封王的約克維奇很快搶得上風，在首盤以4比2領先。

不過，這盤戰到第7局時，約克維奇為了擊球勉力伸長身體，看似拉傷左腿筋，似乎有些不適，但他仍繼續奮戰，打出一記漂亮高吊球後才叫暫停療傷。

35歲的約克維奇以6比3拿下首盤後，第2盤雙方一度戰到3比3平手，但梅德維夫隨後未能保住發球局，約克維奇後來演出以時速200公里第二發救了破發點的好戲，穩住戰局，領先到最後。

目前排名世界第5的約克維奇談起傷勢時說：「還好不太嚴重，如果嚴重，我就不能夠繼續打下去了。」

約克維奇接下來在冠軍戰的對手是22歲小將柯達（Sebastian Korda），他是因日本對手西岡良仁因傷退賽而得以晉級決賽。