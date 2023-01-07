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足球／法國男足總教練德尚：續領軍征戰2026世界盃

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
接連兩屆率隊挺進世界盃足球賽決賽的法國隊總教練德尚（圖）表示，他將會繼續領軍到2026年世界盃。圖／歐新社資料照
接連兩屆率隊挺進世界盃足球賽決賽的法國隊總教練德尚（圖）表示，他將會繼續領軍到2026年世界盃。圖／歐新社資料照

接連兩屆率隊挺進世界盃足球賽決賽的法國隊總教練德尚（DidierDeschamps）今天表示，他將會繼續領軍到2026年世界盃。

法新社報導，2018年世足賽冠軍法國隊去年12月18日在卡達世界盃決賽與阿根廷激戰到PK賽才落敗，德尚的合約也在2022年世足賽落幕後到期。

據報法國足球協會（FFF）主席葛雷茨（Noel LeGraet）本來只想延長德尚合約2年到2024年歐洲國家盃足球賽（European Championship），但德尚堅持領軍征戰由美國、墨西哥和加拿大合辦的2026年世界盃。

德尚在法國足球協會的大會宣布：「有件讓我榮幸之至的事情要宣布，主席已經決定將我的合約延長到2026年。」

他還說：「我感謝主席對我的一貫支持和持續信任。讓法國隊順利運作至關重要。」

世足賽 歐洲國家盃 法國

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