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高球／日立慈善盃櫻井心那領先 蔡佩穎等3好手緊追在後

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本選手櫻井心那兩輪總桿141桿，暫居第一。圖／TLPGA提供（林聖凱攝影）
日本選手櫻井心那兩輪總桿141桿，暫居第一。圖／TLPGA提供（林聖凱攝影）

TLPGA 女子台巡賽今年首場賽事「2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」今天在桃園東方高爾夫俱樂部進行第二輪，雖然在強勁風勢下，2022年日次巡賽獎金后櫻井心那的木桿與接近桿發揮得好，打出低於標準桿一桿的71桿，是今天唯二打出紅字的選手之一，以兩輪總桿低於標準桿3桿的141桿，躍居單獨領先，擁有領先2桿優勢，明天最後一輪決賽群雌爭冠。

衛冕的旅日女將蔡佩穎與準日次巡選手吳佳晏都打出73桿，葉欣寧交出74桿，三人同以兩輪總桿低於標準桿一桿的143桿，落後兩桿，暫並列第二，至於旅美好手徐薇淩推桿失準，打出77桿，以兩輪總桿145桿，暫落居第10位，落後4桿。

躍居領先的櫻井心那今天四鳥丶柏忌與雙柏忌各一，她表示因為今天風很大，風向也很難抓，所以她幾乎每一桿都會請教桿弟，確定風向再擊球。另外就是心情盡量不要受到風大的影響，每一桿都確實做好擊球動作，「明天想贏球，要減少失誤，不能再像今天與昨天一樣，都各打出一個雙柏忌，不能躁進，要耐心地等待機會。」

櫻井心那去年開始打日次巡，就贏得五冠，不但打破此巡迴賽最多冠紀錄，18歲的她也創下日次巡最年輕獎金后紀錄，並直接取得今年日巡賽參賽資格。

挑戰衛冕的蔡佩穎今天打完17洞，還以總桿低於標準桿3桿暫居並列領先，可惜最後一洞開球下水，打出雙柏忌，最後落後領先者兩桿。今年將首次打日次巡的吳佳晏今天二鳥三柏忌，她表示長桿與推桿都表現不好，「各桿都沒有打好，感覺揮桿姿勢有點跑掉了，比賽結束後要調整。」

葉欣寧今天四鳥三柏忌一個雙柏忌，主要是推桿不理想，全場出現四個三推，包括第六洞的雙柏忌以及最後一洞的柏忌，但是也有四個洞都是6呎內的小鳥推桿。她指出，今天風真的很大，風向也很亂，塞車嚴重，幾乎每洞都要等，打了快6個小時，以她目前的體力，有點難以負荷，都是靠意志力支撐，「一直告訴自己不要急，要撐到最後。」她很感動觀眾們的熱情相挺。

高爾夫 蔡佩穎 徐薇淩

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