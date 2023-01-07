羽球／合庫黃郁豈首奪全排賽冠軍 放眼世界男單100名

合作金庫羽球隊20歲年輕好手黃郁豈，今天在2023年第一次全國羽球排名賽男單冠軍戰，以11：21、21：9、21：11逆轉扳倒兩屆冠軍、中租北市大李佳豪，對於奪下生涯首座排名賽冠軍，他賽後燦爛笑說，「拿到冠軍，到現在還是有點無法想像。」

今天男單決賽首局，黃郁豈打法被動，遭到李佳豪猛攻，很快讓出第一局，但第二局黃郁豈發揮耐性，不斷四角拉吊，破壞李佳豪進攻模式，順勢扳平戰局，決勝局黃郁豈延續戰術，掌控比賽節奏，帶走勝利贏得生涯首座排名賽冠軍。

「一開始真的有點放不開，而且前一晚知道冠軍戰有電視轉播，緊張到在床上滾了2個小時都還睡不著，今天一早還6點多就起床了，幸好最後結局是好的。」黃郁豈表示第二局時，場邊指導教練張政雄提醒放輕鬆，穩住陣腳重整心態，「畢竟我原本賽前設定也只有突破八強而已，就以衝擊心態來打每一場球。」

黃郁豈過去排名賽最佳成績為8強（第6名），這次一路過關斬將，先擊退亞柏北市大名將呂家弘，再力退同球團選手王柏崴，準決賽則逆轉前年排名賽冠軍戚又仁。他坦言排名賽前狀況不佳，隊內練習輸多贏少，「但就是要想辦法在逆境中成長，畢竟比賽或練習都會遇到，自己狀況不好的時候，也要想辦法跟對手對抗。」

合作金庫羽球隊總教練廖國茂透露，黃郁豈突破八強門檻後，奪冠重任會落到身上，「他也沒有嬉皮笑臉，眼神很堅定回我說，好。他的心態跟同年齡孩子比起來，成熟許多，腦子很好，思考靈活，雖然沒有致勝一拍的那種重擊，但整個人打球很黏，像牛皮糖一樣，充滿韌性，非常頑強的打法。」

合庫羽球隊在國內男子單打方面，周天成與王子維長期位居台灣一哥跟二哥，但國內排名賽男單冠軍，已經是2017年的「阿門」薛軒憶，等待6年，合庫球團終於踏上男單冠軍王座。

「我要做好我該做的，當然拿到這冠軍，確實圓夢很開心，這麼快就拿到，也增加信心，可是還要再進步，還要再提升，之後訓練要更完整規畫。」黃郁豈表示不會好高騖遠，「一關一關來，一步一步來。」目前世界排名286的他，期許今年先衝到100名，再去衝擊下個目標。