足球／邊訓練邊為隊友喝采 C羅轉戰沙國首戰當觀眾

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在本周轉戰沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯，不過在仍有2場禁賽必須執行的情況下，導致他在昨天艾納斯與阿爾泰的賽事中只能在休息室內觀戰，而敬業的他在隊友進球時仍在踩著飛輪維持狀態，但仍不忘為隊友鼓掌慶賀。

C羅在日前轉戰艾納斯後生涯首度踏足到亞洲職業賽場，不過受到今年11月會籍還在曼聯時仍有2場禁賽尚未執行，導致他也將缺席加盟艾納斯後的前兩場賽事。

艾納斯與阿爾泰之戰原訂5日晚間就將舉行，不過受到當地雨勢並影響到體育場電力供應，導致賽事延期一天到昨晚才舉行，而C羅在無法出賽的情況下，賽前先來到看台上與球迷揮手致意，但多數時間則都留在休息室內觀戰，且觀賽之餘他還不忘維持訓練，但當新隊友塔利斯卡（Talisca）進球時，他也不忘為隊友送上掌聲，終場艾納斯也以2：0拿下勝利。

儘管15日艾納斯與沙巴柏的賽事，C羅也將不會登場，最快要到23日碰上伊蒂法克之戰才有望完成在沙國聯賽的首秀，不過19日艾納斯也將與梅西所屬的巴黎聖日爾曼舉行一場國際友誼賽，屆時C羅也將有機會亮相。