藤球／亞青U21賽6月台灣登場 今簽署賽事授權合約

「2023年亞洲青年（U21）藤球錦標賽」6月下旬將在台灣點燃戰火，為討論賽事相關事宜，亞洲藤球總會（ASTAF）新加坡籍會長阿都哈林（Abdul Halim Bin Kader）特別來台進行5天訪問行程，6日在中華民國體育運動總會會長葉政彥見證下，與中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬簽署賽事授權合約。

哈林6日密集拜會教育部體育署、中華奧林匹克委員會、中華民國體育總會等，他除了代表亞洲藤球總會感謝各單位過去對於藤球運動推廣的支持與協助，致贈感謝狀，也希望能持續在亞青U21賽事上給予中華藤協支援。哈林說：「亞洲藤總致力於國際推展藤球、發展國際友誼，樂見台灣藤球能蓬勃發展，藉由賽事也期待更多國家來到台灣，看見台灣。」

6日下午在中華民國體育運動總會會長葉政彥見證下，亞藤總會長哈林與中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬正式簽訂「2023年亞洲青年U21錦標賽」合約（至少10國以上參賽），哈林強調，有過今年舉辦亞洲U21青年賽經驗後，期許2024年舉辦國際賽強度能進一步提升為承辦世界錦標賽（個人賽-雙人、四人及四人混合）。

蔡鴻鵬則說：「原本台灣在2019年就要舉辦首場正式國際藤球錦標賽（亞洲青少年賽），但因故延期，且2020年疫情爆發蔓延，致使該項賽事一延再延，好不容易全球疫情趨緩，今年看見舉辦賽事曙光，在亞洲藤總支持與幫忙下，期待這場6月在台登場的國際賽，能夠帶動台灣藤球風氣，進而提升台灣藤球實力。」