高球／日立慈善盃首輪 徐薇淩68桿生涯首度單獨領先

TLPGA女子台巡賽今年首場賽事「2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」今天在桃園東方高爾夫俱樂部開打，為全球新年賽季揭開序幕，旅美好手徐薇淩揮出低於標準桿四桿的68桿，取得單獨領先地位，「漂亮寶貝」葉欣寧以一桿之差的69桿，暫居第二。

徐薇淩今天抓5鳥1柏忌，她表示今天各桿都發揮不錯，推桿也算好，這是在東方球場要打出好成績的必要條件；她在4個5桿長洞抓下3隻小鳥，分別是一切一推後的6丶12丶15呎小鳥推桿，另外第8洞的12呎小鳥推桿及第11洞的24呎長推抓鳥，都表現得可圈可點。第3洞15呎保帕推桿也是精采的一洞。

徐薇淩指出，主要是五桿洞的第三桿打上果嶺，落點都不錯，加上推桿給力，抓下不少小鳥，「東方球場果嶺速度較快，也很順暢，自己今天推桿的心態與準備動作都執行得很好，結果就不錯。」

徐薇淩表示，自2012年轉職業後，今年是第10次參加日立賽，六次前十，最佳名次是並列第五，其他也都在前13內，但從來未單獨領先過；她承認因為沒有拿過這場比賽冠軍，每年參賽時也都有想拿冠軍，「今天是一個好的開始。」

暫居第二的葉欣寧，一度因為身體狀況不太好，自2020年起開始間歇休息，並於2021年休息了一整年，2022年開始復出，沈寂許久，今天很開心打出日立賽個人最佳桿數，抓下四鳥一柏忌。

這場比賽由台灣日立江森自控股份有限公司和株式會社日立製作所連續第15年冠名贊助，今年賽事總獎金維持1000萬元，冠軍獎金250萬元，共有108位職業及業餘好手齊聚一堂，角逐冠軍獎盃與獎金。