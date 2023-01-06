桌球／世錦賽亞洲區資格賽 鄭怡靜新年首戰盼開紅盤

去年底飽受傷勢所苦的台灣桌球好手鄭怡靜，將於世界桌球錦標賽亞洲區資格賽亮相，教練鄭佳奇透露，治療後鄭怡靜身體狀態好轉，也期盼新年的第1場比賽，能有好的開始。

今年5月在南非舉辦的世界桌球錦標賽面臨改制，不再由世界排名視為唯一參賽依據，明天起在卡達杜哈登場的世界桌球錦標賽亞洲區資格賽，各組排名前16的球員與組合，將可提前取得世錦賽參賽門票。

這次亞洲區資格賽女單共有57人參賽，屆時將分成16組，排名最高的前16人，為各組頭號種子，小組賽每人至少得連贏2場，將可望出線。

鄭怡靜去年打完亞洲桌球錦標賽後，即赴日參加T聯賽，鄭佳奇透露，鄭怡靜每週都有透過針灸等方式治療，目前包括手與背部傷勢都有好轉，技術上也已回穩，「大概已找回她過往八、九成的水準。」

鄭佳奇表示，在T聯賽鄭怡靜表現不俗，曾擊敗過目前世界排名第5的日本一姐早田希娜，以及名將長崎美柚等人，她希望透過這次資格賽能讓鄭怡靜的心態沉澱一下，用最完美的姿態替新賽季揭開序幕。

由於今年下半年恰逢杭州亞運，鄭佳奇也指出，為避免密集賽事造成鄭怡靜的傷勢復發，因此在賽程安排上也會進行一些調整，將以冠軍積分400分的挑戰賽為參賽最低門檻，而亞洲區資格賽打完後，鄭怡靜也將留在卡達參加WTT杜哈挑戰賽，預計除夕夜搭機返台。