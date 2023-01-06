網球／化解5賽末點仍輸球 詹詠然、瓜拉琪女雙4強止步

我國網球好手詹詠然與智利搭檔瓜拉琪（Alexa Guarachi），今天在紐西蘭舉行的ASB經典賽女雙4強賽遭遇加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國瑪泰克．史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），最終以6：2、3：6、5：10遭到逆轉，無緣爭冠。

去年9月改與瓜拉琪搭檔的詹詠然，暌違3個多月再度出賽為澳網備戰，本周在紐西蘭奧克蘭舉行的WTA 250 ASB經典賽，兩人攜手挺進到4強賽，並碰上加拿大20歲年輕好手費南德茲以及37歲的美國老將史丹絲的老少組合。

首盤賽事，儘管詹詠然／瓜拉琪在第二局就被對手搶先破發，落入0：2落後劣勢，不過接下來兩人連破帶保連拿6局，反倒以6：2先下一城，打得費南德茲／史丹絲措手不及。

第二盤兩組人馬則是展開破發大戰，在第4至8局連續5局雙方都未能保住發球局，但也讓費南德茲／史丹絲率先取得5：3聽牌，並在第9局保發後以6：3扳平戰局，將比賽帶入超級搶十。

超級搶十，費南德茲／史丹絲乘勝追擊，一度取得9：1領先的8個賽末點，儘管詹詠然／瓜拉琪試圖力挽狂瀾，但在化解了前5個賽末點後依舊以5：10敗下陣來，無緣爭冠。