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橄欖球／企業聯賽元年冠軍賽 台北元坤與長大海洋爭霸

中央社／ 台北6日電
台灣橄欖球企業聯賽元年冠軍賽，將由例行賽龍頭台北元坤迎戰長大海洋飼料。 臺北市元坤橄欖球俱樂部臉書
台灣橄欖球企業聯賽元年冠軍賽，將由例行賽龍頭台北元坤迎戰長大海洋飼料。 臺北市元坤橄欖球俱樂部臉書

台灣橄欖球企業聯賽元年冠軍賽，將於明天下午2時30分登場，將由例行賽龍頭台北元坤迎戰長大海洋飼料，上演南北對決，爭奪賽史的第一座冠軍金盃。

2022台灣橄欖球企業聯賽於明天下午在台南永華橄欖球場進行壓軸決賽，例行賽排名第1的台北元坤，將尋求全勝封王，而在季後賽首輪演出逆襲闖進冠軍戰的長大海洋飼料，能否延續驚奇則是最大看點。

以台北市立大學和台灣師大為班底的台北元坤，本季在例行賽以6戰全勝獨居龍頭，加上季後賽首輪再擊敗元又興業，迄今拉出7連勝，加上例行賽與長大海洋交鋒，則以51比10輕取對手，一般預料將是贏面較高的一方。

而以長榮大學為主體的長大海洋，陣中也包括U20七人制橄欖球國手，例行賽雖僅繳出3勝3負，名列第3，不過他們在季後賽首輪爆冷撂倒第2種子的大村武巨人，是不容小覷的新勢力。

對於明天的冠軍爭霸戰，台北元坤總教練洪吉祥不敢大意，他指出長大海洋球員年輕，在前鋒正集團、爭邊球較有優勢，前鋒攻擊力也相對強勢，反觀自家球員則以傳統15人制為主，在防守壓迫上較為積極，他評估這場冠軍戰，堪稱是南北的矛盾之爭。

橄欖球協會理事長章富麟表示，企業橄欖球聯賽在各方協助幫忙下，已逼近尾聲，最後決定王座誰屬的冠軍賽，則來到專屬的永華橄欖球場舉行，他期盼所有喜愛橄欖球的民眾，能多多到場幫球員加油打氣，一同見證企業橄欖球聯賽第一座冠軍的誕生。

橄欖球協會 巨人

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