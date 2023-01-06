羽球／王子維陪練黃郁豈挺進決賽 拚全排賽生涯首冠

年輕是本錢，但不努力就不值錢，合庫台體大黃郁豈在2023年第一次全國羽球排名賽男單四強戰，以2：1逆轉扳倒中租國體大好手戚又仁，20歲的他還想要繼續衝擊，一鼓作氣挑戰生涯首座排名賽冠軍。

黃郁豈過去兩次排名賽都八強止步，今年第一次排名賽，先擊退亞柏北市大名將呂家弘，再力退同球團選手王柏崴，準決賽面對前年排名賽冠軍戚又仁，首局15：21輸掉，接著關鍵第二局，15：17落後時，後來居上，以21：19扳平戰局，進入決勝局，頑強的防守掌控節奏，以21：11拿下勝利。

黃郁豈去年下半年征戰比利時、波蘭、保加利亞、荷蘭跟捷克等國際賽，其中捷克公開賽銀牌、保加利亞斬獲銅牌。但他認為成績其次，主要在於過程，因為恰好沒有教練跟隨，給自己更多磨練機會，「過去一年來，先是國際賽開了眼界，出國比賽經驗收穫很多。」

黃郁豈覺得遇到問題，就要試著想辦法去解決，「特別是場上瞬息萬變，這是很不錯的經驗，靠自己去解決，去想、去思考、去應變，要怎麼去轉換應對，每一站都很有收穫。」他原本自嘲開始2字頭，已經不年輕，接著笑了笑說，自己年紀還淺，應該藉由不同歷練來成長突破。

除了國際賽經驗，去年二月，黃郁豈以王子維的陪練員身分進入國家運動訓練中心，在國訓期間，從學長前輩中，吸收學習不少，「跟子維學長，學到很多國際賽選手，處理球的經驗打法，變化很多，特別是他的內容更靈活、更細膩，而且國訓競爭強度很高，這很棒，在高張力下，高對抗，更容易專注。」

國家隊男單教練欒勁指出黃郁豈，進步空間還很大，「他的球跟同年齡選手比起來，打得更為老道，控制節奏很好，防守也不錯，但同樣地，因為身材劣勢，缺點在於攻擊力度。」

黃郁豈決賽對手將是中租北市大的李佳豪，兩屆排名賽冠軍李佳豪，在準決賽以2比1險勝土銀北市大的廖倬甫。黃郁豈表示過去與李佳豪對壘，都居下風，「但我不會有壓力，就是衝擊的心態，放開來打，拚拚看，拿冠軍。」

合庫羽球隊在國內男子單打方面，周天成與王子維長期位居台灣一哥跟二哥，但排名賽上次有選手闖進男單決賽，已經是106年第二次排名賽的「阿門」薛軒億，暌違6年再次有男單要挑戰冠軍寶座。