網球／聯合盃4強 世界球后斯威雅蒂爆冷輸球落淚
女網世界排名第一的波蘭好手斯威雅蒂今天在首屆男女混合團體賽「聯合盃」（United Cup）4強賽第一點單打，爆冷以兩盤2比6敗給美國對手皮古拉，賽後忍不住落淚。
法新社報導，斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在雪梨面對皮古拉（Jessica Pegula）強有力的發球和回擊，顯得毫無招架之力，打了71分鐘後敗北。
世界排名第3的皮古拉說：「我認為自己打得相當具有威脅性，發球很漂亮，回擊也很不錯。」
路透社報導，皮古拉今天賽前4次交手都敗給斯威雅蒂。這是皮古拉生涯首次打敗在位的世界球后，斯威雅蒂賽後忍不住在波蘭隊選手休息處落淚。
斯威雅蒂讚揚對手皮古拉是世界最佳球員之一，還說「我知道她的能耐，所以我不意外。我比較意外的是自己今天跟不上她的節奏」。
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