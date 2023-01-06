T1聯盟／不打球想參選美國總統 海神波捍能熱衷公益

T1聯盟洋將主題月本周由高雄全家海神隊壓軸登場，今年海神不僅保留奪冠班底布銳克曼（Jason Brickman）與庫薩斯（Mindaugas Kupsas），還找來機動性佳的長人波捍能（John Bohannon）助拳，洋將戰力依舊相當穩定，其中表現漸入佳境的波捍能，場外是一名政治咖，還開玩笑表示，如果不打球就要去選美國總統。

波捍能一甩賽季初期的生澀手感，近期不斷上演精采好球，波捍能指出能夠站在球場上，源自於一位神秘人士的協助，讓青少年的波捍能得以延續籃球夢，並專心練球。而有恩必報的波捍能，在16歲時也獲友人邀約，共同創立公益單位「Leading By Example」，希望能將自己獲得的，回饋給同樣需要幫助的青少年。

而波捍能初到台灣之際，正逢選舉時刻，對政治議題深感興趣的他，也不忘關心台灣的選舉狀況，波捍能更打趣說道，如果不打球想參選美國總統，但其實波捍能對幕僚，或策略構思更感興趣，希望透過輔助的角色，為孩子打造一個教育友善的世界，減少孩子因資源不足，而無法力爭上游的困境。

波捍能與團隊磨合也漸入佳境，展現海神板凳的深度與穩定性，本季場均8.9籃板、2.2助攻、1.1抄截，無論是突發冷箭、雙十表現，或是攻守兩端適時的挺身而出，都是海神維持前段班的重要關鍵。