快訊

大陸入境旅客定序 BA.5.2、BF.7居多 有少數BA.5.1

藝人小甜甜控夫家暴 士檢偵結依傷害罪起訴

影／終於現身！邱莉莉駁失聯回應賄選疑雲：絕對禁得起考驗

T1聯盟／不打球想參選美國總統 海神波捍能熱衷公益

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊洋將波捍能下了球場對於政治議題相當感興趣，並希望為孩子打造一個教育友善的世界。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊洋將波捍能下了球場對於政治議題相當感興趣，並希望為孩子打造一個教育友善的世界。圖／高雄全家海神隊提供

T1聯盟洋將主題月本周由高雄全家海神隊壓軸登場，今年海神不僅保留奪冠班底布銳克曼（Jason Brickman）與庫薩斯（Mindaugas Kupsas），還找來機動性佳的長人波捍能（John Bohannon）助拳，洋將戰力依舊相當穩定，其中表現漸入佳境的波捍能，場外是一名政治咖，還開玩笑表示，如果不打球就要去選美國總統。

波捍能一甩賽季初期的生澀手感，近期不斷上演精采好球，波捍能指出能夠站在球場上，源自於一位神秘人士的協助，讓青少年的波捍能得以延續籃球夢，並專心練球。而有恩必報的波捍能，在16歲時也獲友人邀約，共同創立公益單位「Leading By Example」，希望能將自己獲得的，回饋給同樣需要幫助的青少年。

而波捍能初到台灣之際，正逢選舉時刻，對政治議題深感興趣的他，也不忘關心台灣的選舉狀況，波捍能更打趣說道，如果不打球想參選美國總統，但其實波捍能對幕僚，或策略構思更感興趣，希望透過輔助的角色，為孩子打造一個教育友善的世界，減少孩子因資源不足，而無法力爭上游的困境。

波捍能與團隊磨合也漸入佳境，展現海神板凳的深度與穩定性，本季場均8.9籃板、2.2助攻、1.1抄截，無論是突發冷箭、雙十表現，或是攻守兩端適時的挺身而出，都是海神維持前段班的重要關鍵。

高雄全家海神 T1聯盟

延伸閱讀

FTX創辦人提無罪抗辯 受害人多達100萬將透過網站通知

面臨8大刑事指控！FTX創辦人搭機引渡回美國中

T1聯盟／魔獸登錄沒上場 雲豹吞6連敗球迷怒：不打要先講啊！

T1聯盟／海派大使不藏私 布銳克曼傳授獨門運球步驟

相關新聞

足球／梅西捧盃照破IG點讚紀錄 該獎盃卻被踢爆是假貨

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）日前在IG發布高舉大力神盃照片，已獲得超過7400萬人次按讚，打破IG紀錄，不過根據阿根廷媒體《Clarin》報導，梅西高舉的獎盃其實是仿製品，其實是由數名阿

T1聯盟／不打球想參選美國總統 海神波捍能熱衷公益

T1聯盟洋將主題月本周由高雄全家海神隊壓軸登場，今年海神不僅保留奪冠班底布銳克曼（Jason Brickman）與庫薩斯...

足球／禁賽2場 C羅最快21日沙國首戰

葡萄牙足球巨星C羅納度本周抵達沙烏地阿拉伯並加盟當地聯賽俱樂部艾納斯，不過受到在前東家曼聯時兩場禁賽令尚未執行，他在沙國...

高球／日立慈善盃女子賽6日登場 蔡佩穎拚衛冕

日立慈善盃女子高球菁英賽明天起至8日將在桃園東方高爾夫俱樂部舉行，總獎金新台幣1000萬元，尋求衛冕的旅日好手蔡佩穎今天...

羽球排名賽／「分手」後更成熟 合庫女雙扳倒衛冕軍

合庫羽球隊女雙汪郁喬、劉巧芸去年曾拆夥，直到9月國際賽才重新合拍，沒想到這一拆，反而更理解搭檔想法，也補足自己缺點，劉巧...

網球／近21戰拿20勝 約克維奇挺進阿得雷德8強賽

準備在澳網挑戰生涯第22座大滿貫冠軍的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic），本周在澳洲舉行的阿得雷德公開賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。