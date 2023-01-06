足球／梅西捧盃照破IG點讚紀錄 該獎盃卻被踢爆是假貨

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）日前在IG發布高舉大力神盃照片，已獲得超過7400萬人次按讚，打破IG紀錄，不過根據阿根廷媒體《Clarin》報導，梅西高舉的獎盃其實是仿製品，其實是由數名阿根廷球迷耗時6個月時間所製作。

按照慣例，國際足總（FIFA）主席會將原版獎盃帶到頒獎台，隨後被官方複製品取代，但球迷所製作的假獎盃卻意外出現在場上，讓阿根廷球員將假獎盃誤認為原版獎盃。

梅西捧起大力神盃仿製品。 截圖自梅西IG

假獎盃的製作者也出面解釋，他們原先是為了讓球員在上面簽名，當做護身符、紀念品，沒想到卻傳到球場上。梅西拿到該獎盃後，開心地到處拍照，直到隊友迪馬利亞（Angel Di Maria）往獎盃底座一看，2人才露出尷尬的微笑，發現這是假貨。