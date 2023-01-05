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高球／日立慈善盃女子賽6日登場 蔡佩穎拚衛冕

中央社／ 台北5日電
2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽賽前記者會貴賓及選手代表和冠軍獎盃合影。(TLPGA提供)
2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽賽前記者會貴賓及選手代表和冠軍獎盃合影。(TLPGA提供)

日立慈善盃女子高球菁英賽明天起至8日將在桃園東方高爾夫俱樂部舉行，總獎金新台幣1000萬元，尋求衛冕的旅日好手蔡佩穎今天表示，盼能打好每一桿，並超越去年成績。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞今天出席開賽記者會時表示，日立慈善盃多年來都是女子台巡賽的球季開幕戰，這場比賽幫助女子台巡賽成長，獎金從最早的410萬元，一路調升到千萬元等級的比賽。

蔡佩穎去年連續14屆參賽，終於抱回冠軍，今年延續全勤參賽紀錄，她表示，過去2年來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，只有台灣選手參賽，今年有不少外籍選手前來挑戰，競爭更為激烈。

談到將尋求衛冕，蔡佩穎坦言，沒有想太多，只求一桿一桿打好、不放棄，追求超越去年成績，發揮運動員精神。

蔡佩穎表示，去年目標都已達成，包括日巡1冠及台巡1冠，今年目標希望在日巡再拿下1冠。

今年日立慈善盃賽事總獎金維持1000萬元，冠軍獎金250萬元，共有108名選手參賽，其中有102名職業球員，包括台灣選手67人、泰國選手23人、日本選手12人。

台灣選手除了蔡佩穎外，還有旅日高球好手盧曉晴、吳佳晏，以及旅美高球選手徐薇淩、李旻與錢珮芸都將投入賽事。

蔡佩穎 高爾夫 盧曉晴

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