羽球排名賽／「分手」後更成熟 合庫女雙扳倒衛冕軍

合庫羽球隊女雙汪郁喬、劉巧芸去年曾拆夥，直到9月國際賽才重新合拍，沒想到這一拆，反而更理解搭檔想法，也補足自己缺點，劉巧芸巧妙形容，彼此像是戀愛中的情侶彼此需要空間，才會變更成熟。

今天兩人面對目前世界排名32、尋求全國羽球排名賽女雙4連霸的李佳馨／鄧淳薰，利用擅長的防守反攻，以21：16、21：15收下勝利，合庫教練胡崇賢表示，汪郁喬和劉巧芸不是高大的身形，也不是強攻型球員，所以要以跑動防守的優勢去打，他認為這次以輕重變化結合的策略，發揮出很大的效果。

「會把她們拆開是想找出不同的火花，還是要培養一些年輕球員，那他們重新合拍，經過歐洲那五站，磨合得很好，表現增加滿多信心。」合庫教練胡崇賢強調，兩人是球團重點栽培的女雙選手，都還很年輕，所以目標會放在2024或2028奧運。

分開的這段時間，汪郁喬轉跟學姊郭浴雯搭檔，劉巧芸則先配游婕再搭學妹林羽珮；特別的是，兩人都因此變得更加沈穩，汪郁喬說：「浴雯學姊喜歡攻擊，速度非常快，讓我跑動跟著變快，動作也會定好再更清楚去打點。」加上左手持拍的她，因為擊球角度大，讓對手反拍回擊更被動，成為她場上的優勢。

劉巧芸換搭檔後，為了要穩定學妹狀態，觀察更全面，如今在場上能更冷靜應對，不過讓她改變的最大原因，是因為右手關節唇破裂，「去年年初就有受傷，到8月最嚴重，出國前連2公斤的啞鈴都舉不起來。」劉巧芸透露，那時候減少許多訓練，也必須改變打法，傷勢才不會擴大。

現在劉巧芸的手偶爾仍會痛，就連這次比賽前兩周，訓練也必須「打一休一」，甚至注射葡萄糖，「現在就多用點殺或輕殺，不用急著硬殺去得分，打點有提升，可以透過來回多拍調動之後再找機會攻擊，算是找到更有效的進攻方式。

這次全國排名賽是國內選手爭取杭州亞運的機會，25歲劉巧芸坦言，原本完全沒有去想，但扳倒台灣第一女雙、闖進排名賽4強，「突然覺得好像有一點點機會了，但我們還是會先努力參加國際賽，希望今年排名能從117上升到50！」