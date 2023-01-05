網球／近21戰拿20勝 約克維奇挺進阿得雷德8強賽

準備在澳網挑戰生涯第22座大滿貫冠軍的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic），本周在澳洲舉行的阿得雷德公開賽一路晉級，今天他在16強賽遭遇世界排名第64名的法國選手哈利斯（Quentin Halys），不僅在過去21場比賽拿下20勝，個人在澳洲舉行的賽事也收下31連勝。

儘管去年來到澳洲因為疫苗施打問題最終遭到驅逐出境無緣參加澳網，但今年約克維奇將重新回到澳網舞台，而本周他也率先在阿得雷德舉行ATP 250阿得雷德公開賽登場，並在今天以7：6（7：3）、7：6（7：5）擊敗哈利斯後晉級8強。

對於與哈利斯之戰連續兩盤都打到搶七才勝出，約克維奇賽後說：「今天我的對手表現非常出色，我要恭喜他打了一場精采的比賽，他打得就像是一名世界排名前10名的好手，他的發球很有威力，要在這樣一場球賽中有所突破是很難的，所以今天兩盤賽事都打到搶七，我很高興克服了挑戰。」

阿得雷德公開賽對於約克維奇可說是意義非凡，2007年他就在此賽事拿下個人職業生涯的第三座冠軍，此外，他目前在澳洲也已經拿下跨季31連勝，以絕佳狀態迎接澳網。

對於下一輪將對上23歲的加拿大好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），約克維奇說：「他是一名相當全面的球員，且球風非常有活力，發球好又能上網，在底線的攻擊也相當流暢，我已經有一段時間沒有跟他比賽，這讓我相當期待。」