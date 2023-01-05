快訊

新竹棒球場廢棄物有如「癌細胞」 棒界人士感嘆不該如此

曾嗆藍營這句…國民黨團要求道歉否則拒審預算 薛瑞元回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球排名賽／拍下衛冕軍 戚又仁國手夢更近

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
112年第一次排名賽，戚又仁拍下衛冕軍蘇力揚，再闖排名賽4強。圖／中華羽協提供
112年第一次排名賽，戚又仁拍下衛冕軍蘇力揚，再闖排名賽4強。圖／中華羽協提供

回到故鄉台北重新出發，中租男單好手戚又仁經歷轉換環境的適應期，112年第一次全國排名賽再闖男單4強，且今天是21：10、21：17拍下衛冕軍、土銀蘇力揚，第2座排名賽金盃只差2勝。

戚又仁110年第二次排名賽首度奪冠還是穿著亞柏戰袍，去年轉戰中租，他笑說：「因為我是台北人，想回台北。」皮膚白皙的他在男子選手中格外顯眼，他透露會曬黑，但很快又能白回來，這項優點其實也有點困擾自己，「我想黑一點，太白不好看啊！」

新球團安排下，戚又仁去年共打了15站國外國際賽，只有台北公開賽是「回家比賽」。他提到，去年規定是國外返國還要隔離，國際賽間時間若太短，球團就會安排另外的集訓地點，最長是一次出去兩個月才返國，「第一次出去那麼久，從沒那麼長時間沒正規訓練，訓練是最麻煩的部分。」

110年打下排名賽冠軍後，戚又仁曾進入國訓中心半年，和國內頂尖好手像「一哥」周天成和「羽球王子」王子維一起訓練有不同刺激，目標再選上國手，不只杭州亞運，有朝一日也想踏上奧運殿堂。

112年第一次排名賽是杭州亞運最終階段國手遴選參考，不過採計方式是111年第二次排名賽、112年第一次排名賽和世界排名去積分加總排序，目前世界排名73的戚又仁坦言積分計算方式複雜，沒研究太多，目標直接在排名賽取得好名次。

今天男單4強全部產出，分別是中租戚又仁和李佳豪、土銀廖倬甫和合庫黃郁豈，中租包辦2席創下隊史最佳成績。

112年第一次排名賽，戚又仁拍下衛冕軍蘇力揚，再闖排名賽4強。圖／中華羽協提供
112年第一次排名賽，戚又仁拍下衛冕軍蘇力揚，再闖排名賽4強。圖／中華羽協提供

亞運 羽球 周天成

延伸閱讀

羽球排名賽／心態崩完重建 青少年球王李佳豪甩開父親枷鎖

羽球／國際賽開眼界 合庫賴柏佑、蔡富丞許更高殿堂

竹縣羽球發光 博愛國中亞青賽摘金、興隆國小全國盃奪冠

羽球／「練習需要目標跟動力」 戴資穎超神擊球讓教練慘叫

相關新聞

羽球排名賽／心態崩完重建 青少年球王李佳豪甩開父親枷鎖

出身羽球世家、17歲成為首位在青少年排名「世界球王」，我國羽球男單好手李佳豪一度背負許多枷鎖，國內排名賽反而放不開手腳，...

網球／近21戰拿20勝 約克維奇挺進阿得雷德8強賽

準備在澳網挑戰生涯第22座大滿貫冠軍的前世界球王約克維奇（Novak Djokovic），本周在澳洲舉行的阿得雷德公開賽...

網球／WTA要求私下會晤彭帥 待問題解決才恢復中國賽事

世界女子職業網球協會（WTA）今天要求私下會晤中國網球女將彭帥，強調「仍惦記著彭帥」，且重返中國舉辦賽事立場不變，但須先...

網球／美國延長疫苗政策 約克維奇恐再缺席「陽光雙賽」

去年因未打疫苗無法參加多項賽事的約克維奇（Novak Djokovic），好不容易確定能參加澳洲網球公開賽，近期卻又傳出壞消息，由於美國政府將疫苗規定延長至4月，代表約克維奇將連2年錯過印地安泉、邁阿

羽球排名賽／拍下衛冕軍 戚又仁國手夢更近

回到故鄉台北重新出發，中租男單好手戚又仁經歷轉換環境的適應期，112年第一次全國排名賽再闖男單4強，且今天是21：10、...

足球／友人證實C羅收到歐洲球隊報價 去沙國想找回自己

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在日前加盟沙烏地阿拉伯聯賽俱樂部艾納斯後，在記者會上宣稱是在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。