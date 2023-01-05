羽球排名賽／拍下衛冕軍 戚又仁國手夢更近

回到故鄉台北重新出發，中租男單好手戚又仁經歷轉換環境的適應期，112年第一次全國排名賽再闖男單4強，且今天是21：10、21：17拍下衛冕軍、土銀蘇力揚，第2座排名賽金盃只差2勝。

戚又仁110年第二次排名賽首度奪冠還是穿著亞柏戰袍，去年轉戰中租，他笑說：「因為我是台北人，想回台北。」皮膚白皙的他在男子選手中格外顯眼，他透露會曬黑，但很快又能白回來，這項優點其實也有點困擾自己，「我想黑一點，太白不好看啊！」

新球團安排下，戚又仁去年共打了15站國外國際賽，只有台北公開賽是「回家比賽」。他提到，去年規定是國外返國還要隔離，國際賽間時間若太短，球團就會安排另外的集訓地點，最長是一次出去兩個月才返國，「第一次出去那麼久，從沒那麼長時間沒正規訓練，訓練是最麻煩的部分。」

110年打下排名賽冠軍後，戚又仁曾進入國訓中心半年，和國內頂尖好手像「一哥」周天成和「羽球王子」王子維一起訓練有不同刺激，目標再選上國手，不只杭州亞運，有朝一日也想踏上奧運殿堂。

112年第一次排名賽是杭州亞運最終階段國手遴選參考，不過採計方式是111年第二次排名賽、112年第一次排名賽和世界排名去積分加總排序，目前世界排名73的戚又仁坦言積分計算方式複雜，沒研究太多，目標直接在排名賽取得好名次。