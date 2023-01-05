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網球／美國延長疫苗政策 約克維奇恐再缺席「陽光雙賽」

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇恐缺席印地安泉、邁阿密名人賽。 歐新社
約克維奇恐缺席印地安泉、邁阿密名人賽。 歐新社

去年因未打疫苗無法參加多項賽事的約克維奇（Novak Djokovic），好不容易確定能參加澳洲網球公開賽，近期卻又傳出壞消息，由於美國政府將疫苗規定延長至4月，代表約克維奇將連2年錯過印地安泉、邁阿密等美國賽事。

根據多家外媒報導，澳洲已對約克維奇解除禁令，但美國政府本週稍早宣布，4月10日前，外籍旅客仍須出示疫苗接種證明才能入境，因此除非約克維奇願意打疫苗，否則將再度缺席位於美國的多項賽事。

印地安泉名人賽將於3月6至19日進行，邁阿密名人賽則在3月20日至4月2日，兩項賽事又被稱為北美「陽光雙賽」，都是ATP千分等級的賽事，去年已缺席的約克維奇，今年恐怕也無法參賽。

Novak Djokovic

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